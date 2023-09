Pale e sa Bonoeng ea Linohe tsa Linaleli tsa Basali ba Pele ba Amerika: Ho Hlōla Litšitiso le ho Finyella Libaka tse Ncha.

Ho "The six: Untold Story of America's First Women Astronauts," Loren Grush o hlahloba leeto la basali ba tšeletseng ba makatsang ba ileng ba pshatla siling ea khalase lefatšeng le laoloang ke banna ba sebaka. Grush o phephetsa tlaleho e teng ea ho busa ha banna ba ba basoeu peisong ea sepakapaka mme o totobatsa tlatsetso ea bohlokoa ea basali bana, bao e neng e le karolo ea sehlopha sa pele sa NASA ho kenyelletsa basali.

Grush e tsepamisitse maikutlo bophelong ba Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, le Shannon Lucid. Basali bana ba ile ba ikopanya le sehlopha sa linaleli sa NASA ka 1978 'me ba ikemiselitse ho fihla bophahamong boo pele ba neng ba thibetsoe ho bona.

"The Six" e fana ka leseli la lintho tse ba susumetsang le ho tsilatsila ha bona, e fana ka temohisiso ea nako eo ka eona mosali e mong le e mong a ileng a hlokomela hore a ka etsa kopo ea ho ba setsebi sa linaleli. Grush o hlalosa ts'ebetso ea bona ea khetho e le mohato oa bohlokoa o lebisang ho mefuta-futa, leha sehlopha se ne se ntse se entsoe ka banna ba basoeu.

Buka ena e boetse e tobane le liqholotso tseo basali bana ba tobaneng le tsona, ho kenyeletsoa tlhokomelo ea mecha ea litaba ea thobalano, maikutlo a chauvinist mabapi le marato le thobalano sebakeng, le ntoa ea ho leka-lekanya bophelo ba botho le ba setsebi. Grush e fana ka mehlala ea ho tiea le ho ikemisetsa ha bona ha ba tobane le mathata, joalo ka ntoa ea Ride ea ho sireletsa boinotši ba hae le bophelo bo botle ba kelello har'a tlhahlobo ea mecha ea litaba.

"Ba Tšeletseng" hape e totobatsa likarolo tsa bohlokoa tse bapaloang ke bo-'mampoli bakeng sa mefuta-futa ka hare le ka ntle ho NASA. Ruth Bates Harris, mosebeletsi oa NASA, ka sebete o ile a nyatsa mokhatlo ona ka lebaka la ho haelloa ke mefuta-futa. Mercury 13, sehlopha sa basali ba ileng ba etsa liteko tse matla mathoasong a lilemo tsa bo-1960 ho paka hore ba khona ho ba bo-ra-astronote, le bona ba amoheloa.

Grush e kenyelletsa liphihlelo tsa letsatsi le letsatsi tsa bonohe ba linaleli, e senola likarolo tse makatsang tsa mosebetsi oa bona. Ba ile ba leka lisutu tsa sepaka-pakeng, ba tsamaisa matsoho a roboto, ’me ba shebana le mathata a ho sebetsa le basebetsi-’moho le bona ba banna ba neng ba hlahisa lik’halendara tsa pinup mamating a liofisi tsa bona.

Le hoja buka ena e se na kotsi le tlokotsi, Grush o totobatsa sebete le mamello e fetang tekano le morabe. Koluoa ​​​​ea Challenger e sebetsa e le khopotso e matla ea likotsi tse teng tlhahlobong ea sepakapaka, le boitelo bo boholo bo entsoeng ke Resnik.

Ka lipatlisiso tse hlokolosi le ho pheta lipale tse hohelang, "The Six" e holisa kutloisiso ea rona ea lebelo la sepakapaka le ho phephetsa menahano ea setso ea hore na ke mang eo e ka bang karolo ea "lelapa lohle la moloko oa batho."

