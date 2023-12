Margot Robbie le Cillian Murphy ba Nahana ka Katleho ea Ofisi ea Lebokose Puisanong e Kopanetsoeng

By

Puisanong e khethehileng le Variety, Margot Robbie le Cillian Murphy ba ile ba lula fatše ho buisana ka katleho ea bona ea morao-rao ea li-box office le kamoo lifilimi tsa bona, "Barbie" le "Oppenheimer," li matlafalitseng thekiso ea litekete ka tšohanyetso. Ho sa tsotellehe phapang e khōlō lifiliming tsa bona, "Barbie" ea Robbie le "Oppenheimer" ea Murphy ka bobeli ba ile ba bontša tšimoloho ea batsamaisi le thahasello ea bamameli.

Nakong ea moqoqo, Robbie o ile a senola hore esale a lumela katlehong e ka bang teng ea filimi ea "Barbie", le Greta Gerwig ea etellang pele. O ile a hlalosa hore ho kenya letsoho ha Gerwig ho ne ho hlokahala, kaha pono ea hae e ikhethang e ile ea phahamisa filimi ho feta kamoo a neng a lebeletse kateng. Ka lehlakoreng le leng, Murphy o ile a lumela hore o ne a sa lebella thahasello e atileng hakana filiming e buang ka ho etsoa ha bomo ea athomo. Boikemisetso ba Christopher Nolan ba ho lokolla "Oppenheimer" e le setsi se seholo sa lehlabula se ile sa tlatsetsa boipiletso ba sona.

Hoa thahasellisa hore lifilimi tsena ka bobeli li ile tsa lokolloa ka letsatsi le le leng, tseo qalong li ileng tsa tsosa matšoenyeho mabapi le linomoro tsa liofisi tsa lebokose. Leha ho le joalo, Robbie le Murphy ba ile ba lemoha likamano pakeng tsa "Barbie" le "Oppenheimer" 'me ba lumela hore tefiso e habeli e tla etsa hore ho be le kamano e ntle. Bamameli ba ile ba amohela khopolo ena, 'me ba bangata ba khetha ho shebella lifilimi ka bobeli ka ho latellana.

Katleho ea lifilimi tsena e ile ea boela ea totobatsa takatso ea bamameli bakeng sa merero e latelang ea Chris Nolan le Greta Gerwig. Robbie le Murphy ba amohetse thabo e hlahisoang ke baetsi bana ba lifilimi ba tummeng, e tlatselitseng thahasellong e kholo ea lifilimi tsa bona.

Qetellong, tšebelisano e sa lebelloang pakeng tsa "Barbie" le "Oppenheimer" e pakile hore tšimoloho le boqapi li ka atleha indastering ea lifilimi. Puisano e kopaneng ea Robbie le Murphy e fane ka leseli la liphihlelo tsa bona le lintlha tse lebisitseng katlehong e sa lebelloang ea liofisi tsa lifilimi tsa bona.