Warbits+: Bula Lits'oants'o tsa Beta Hona Joale Phela bakeng sa Mobile le PC

Risky Lab's Warbits, papali e ratoang ea papali ea khale ea Advance Wars, e ntse e hahuoa bocha ho kenyelletsa boholo ba sejoale-joale ba skrineng, papali ea sethala, tšehetso ea popo ea sechaba, le ntlafatso e fapaneng ea bophelo. Lits'oants'o tse bulehileng tsa beta bakeng sa Warbits + li se li fumaneha ho Steam le iOS, 'me li tla lula li butsoe ho fihlela la 20 Loetse.

Warbits + e tla lokolloa ho PC khoeling e tlang, ha letsatsi la tokollo ea mofuta oa mobile le ntse le lokela ho phatlalatsoa. Leha ho le joalo, libapali li ka etsa lethathamo la litakatso tsa papali ho Steam esita le ho khoasolla demo ho sa le joalo. Phatlalatso e ncha e tla ba le liphutuho tse 6, lithuso tse 4 tsa skirmish, li-puzzle tse 4, mohlophisi oa 'mapa, le tšehetso bakeng sa libapali tse ngata tsa lehae le tsa inthaneteng.

Papali ea pele ea Warbits e ile ea rorisoa haholo, joalo ka ha ho bonts'itsoe ke postmortem ea eona e ntle le ho amoheloa e le Game of the Week ha e lokolloa. Beta e tlang ea Warbits + e lebelletsoeng haholo, 'me libapali li labalabela ho bona papali e ntlafalitsoeng ho Steam Deck le iPad.

Haeba ha u so bapale Warbits ea pele kapa Advance Wars, ho ka ba molemo ho hlahloba maikutlo ho fumana maikutlo a tlhaho ea papali le papali ea leano. Ho lula u nchafalitsoe ka litaba tsa morao-rao le nts'etsopele mabapi le Warbits+, etela sebaka sa marang-rang sa semmuso.

