Ntlafatso ea Marena a Ntoa ea War Thunder: E-ba le Menyaka ea Ntoa ea Sejoale-joale

War Thunder, ketso e tsebahalang ea Marang-rang ea MMO, haufinyane e phatlalalitse ntlafatso ea eona e lebelletsoeng haholo ea Marena a Ntoa, e kenya libapali lefats'eng le monate la ntoa ea sejoale-joale. Ntlafatso ena ea morao-rao e hlahisa likarolo tse ngata tse khahlang, ho kenyelletsa le helikopthara e matla ea MH-60L Black Hawk, mechini e nchafalitsoeng, ho hlahisoa ha 'mapa o makatsang oa fatše o bitsoang Flanders, le tse ling tse ngata. Sengoliloeng sena se tla teba ka likeketso tse makatsang le lintlafatso tseo ntlafatso ena e li tlisetsang sechaba sa War Thunder.

Ikakhele ka setotsoana Sepakapakeng: MH-60L Black Hawk, e leng letšoao le ikhethang la matla a sesole, e nka sebaka sa mantlha ho ntlafatso ea Kings of Battle. Fumana matla holim'a setsi sena sa matla se feto-fetohang ha u ntse u nyolohela leholimong, u laola lebala la ntoa le ho fana ka tšehetso e matla ho mabotho a fatše. Tsamaea libakeng tse kotsi, tsamaea libakeng tse teteaneng tsa litoropo, 'me u kenelle lintoeng tse matla, tse otlang pelo khahlanong le lifofane tsa lira. Ikakhele ka setotsoana lintlhang tse rarahaneng tsa kamore ea baeti 'me u utloe ho phahama ha adrenaline methapong ea hau ha u ntse u khanna mochini ona o matla oa ntoa.

Ground Warfare Reinvented: Lokisetsa libetsa tsa hau bakeng sa lintoa tse mahlo-mafubelu 'mapeng o mocha o bitsoang Flanders. Sebaka se entsoeng ka bokhabane le sa sebele, Flanders e fana ka libaka tse fapaneng ho tloha masimong a majabajaba ho isa libakeng tsa ntoa tsa litoropo. Kenya letsoho ho skirmishes ea tanka, qala lithunya tse nepahetseng, 'me u tsamaee ka bohlale lebaleng lena la ntoa le qoelisoang. Ikamahanye le ho hlola litšitiso ha u ntse u loana le bao u sebetsang le bona ho fumana tlholo.

Mechanics e ntlafalitsoeng: Ntlafatso ea Kings of Battle e boetse e hlahisa mechini e ntlafalitsoeng, e ntlafatsang boiphihlelo ba papali ho pholletsa le boto. E ba le boiphihlelo bo ntlafalitsoeng ba fisiks ea koloi, li-ballistics tsa 'nete le mefuta e ntlafalitsoeng ea ts'enyo e eketsang bonnete ba kopano e' ngoe le e 'ngoe. Lintlafatso tsena li theha boiphihlelo bo matla le ba nnete ba ntoa, libapali tse putsang tse rerang maano le ho ikamahanya le lebala la ntoa le lulang le fetoha.

P: Na ntlafatso ea Kings of Battle e teng hona joale?

A: E, ntlafatso ea Kings of Battle bakeng sa War Thunder e teng hona joale.

Q: Nka khanna MH-60L Black Hawk apdeite?

A: E, ntjhafatso e hlahisa helikopta e matla ea MH-60L Black Hawk, e lumellang libapali ho laola mochini ona o feto-fetohang.

P: Na ho na le limmapa tse ncha ho ntlafatso ea Kings of Battle?

A: Ruri! Ntlafatso ena e hlahisa 'mapa o mocha o khahlang o bitsoang Flanders, o fanang ka libaka tse fapaneng le tsa nnete bakeng sa lintoa tse monate.

mehloling

Webosaete ea semmuso ea War Thunder: warthunder.com