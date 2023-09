UPI: The Game Changer ho Digital Payment Ecosystem ea India

By

Kutloisiso ea UPI: Phetoho ea Lipapali ho Digital Payment Ecosystem ea India

Lilemong tsa morao tjena, India e bone phetoho e kholo tsamaisong ea eona ea litefo, 'me litšebelisano tsa dijithale li ntse li ata haholo. Sebapali se ka sehloohong phetohong ena ke Unified Payments Interface (UPI), e leng sistimi e fetotseng tsela eo Maindia a etsang lintho ka eona. E thehiloe ke National Payments Corporation of India (NPCI) ka 2016, UPI e hlahile e le phetoho ea lipapali, e nolofalletsang ho lefa hang-hang ka nako ea sebele ka lisebelisoa tsa cellular.

Botle ba UPI bo ka har'a bonolo le boiketlo ba eona. E lumella basebelisi ho hokahanya li-account tsa banka tse ngata ho sesebelisoa se le seng sa mehala, ho kopanya likarolo tse 'maloa tsa banka, ho tsamaisa letlole le seamless, le litefo tsa barekisi sethaleng se le seng. Ho feta moo, e nolofatsa likopo tsa pokello ea 'Peer to Peer' hape e nolofalletsa ho hlophisa litefo. Sistimi e sebetsa 24/7, e nolofalletsa basebelisi ho etsa litšebelisano tsa lichelete ka nako efe kapa efe ea motšehare kapa bosiu.

Ho feta moo, tšebelisano ea UPI ke tšobotsi e 'ngoe e e khethollang. E lumella basebelisi ho sebelisana le mekha e 'meli, ekaba ke batho ka bomong, likhoebo, kapa mmuso. Tšebelisano ena e atolohela ho libanka tsohle le bafani ba litšebeletso tsa litefo, e leng se etsang hore e be sethala sa sebele sa bokahohle.

Ho hlahisoa ha UPI ho boetse ho thehile litefo tsa dijithale India. Pele e qala, litefo tsa digital li ne li lekanyelitsoe haholo ho ba nang le likarete tsa mokitlane kapa debit. Leha ho le joalo, UPI e entse hore ho khonehe hore mang kapa mang ea nang le ak'haonte ea banka le mohala oa thekeng ho kenya letsoho moruong oa dijithale. Sena se bile le phello e matla ho kenyelletsong ea lichelete, ho tlisitse limilione tsa Maindia a se nang libanka le a se nang libanka tsamaisong e hlophisitsoeng ea lichelete.

Ho feta moo, UPI e boetse e phethile karolo ea bohlokoa ho holiseng moruo o se nang chelete. Ka ho fana ka mokhoa o sireletsehileng le o sebetsang oa chelete, e thusitse ho fokotsa ho itšetleha ka chelete ea 'mele. Sena se bohlokoa haholo naheng e kang India, moo chelete e neng e le ka tloaelo moruong.

Mabapi le boholo ba transaction, UPI e bone kholo e kholo. Ho latela lintlha tse tsoang ho NPCI, litšebelisano tsa UPI li ile tsa tšela limilione tse likete tse peli ka Mphalane 2, e leng bopaki ba ho amoheloa ha eona hohle. Kgolo ye e hlohleleditšwe ke go tsenelela ka go oketšega ga di-smartphone le kgokelo ya inthanete, gammogo le kgateletšo ya mmušo ya go fihlelela tirišong ya dijithale.

Leha ho le joalo, leha UPI e hatetse pele haholo, ha e na liphephetso tsa eona. Litaba tse kang ho hloleha ha terasekishene, bomenemene, le litaba tsa lekunutu li hlahile e le litšitiso tse ka bang teng. Ho bohlokoa ho ba boholong ho sebetsana le litaba tsena ho netefatsa kholo e tsitsitseng ea UPI.

Qetellong, UPI e hlile e fetohile phetoho tsamaisong ea litefo tsa dijithale tsa India. Bonolo ba eona, bonolo, le ho kenyeletsoa ho entse hore e be khetho e tsebahalang har'a basebelisi. Ha India e ntse e tsoela pele tseleng ea eona e lebisang ho digitalization, UPI e lebelletsoe ho bapala karolo ea bohlokoa le ho feta ho theheng maemo a lichelete a naha. Leha ho na le liqholotso, bokamoso ba UPI bo shebahala bo ts'episa, 'me bo ikemiselitse ho hlalosa tsela eo Maindia a sebetsang ka eona lilemong tse tlang.