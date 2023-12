Moqapi oa Boema-kepe bo sa Tloaelehang ba PC ea Link's Awakening Pulls Game Offline Ka mor'a Tsebiso ea ho Tlosa ha Nintendo

Morati ea chesehang oa Game Boy Colour classic Link's Awakening haufinyane o thehile boema-kepe bo seng molaong ba PC ea papali, e ileng ea hapa tlhokomelo ea vaerase ka potlako mecheng ea litaba tsa sechaba. Boema-kepe, bo tsejoang e le "Link's Awakening DX HD," bo ne bo e-na le lipono tse ntlafalitsoeng tsa HD, ho tsamaisetsa habonolo ho 120fps, le tšehetso e pharaletseng. Leha ho le joalo, nakoana ka mor'a hore e lokolloe ho itch.io, moetsi oa papali, tlas'a lebitso la mosebelisi 'linksawakeningdxhd,' o ile a tlameha ho e hula ntle le marang-rang ka lebaka la tsebiso ea ho theola ho tsoa ho Nintendo.

Tsebiso ea ho theola, e fanoeng ke Nintendo of America Inc., e boletse hore boema-kepe ba PC bo seng molaong bo hataketse litokelo tsa khamphani bakeng sa The Legend of Zelda: Link's Awakening. E ne e batla ho tlosoa hang-hang ha leqephe la download le tlhahisoleseding bakeng sa papali eo. Nintendo, e tsejoang ka boemo ba eona bo tiileng mabapi le merero ea balateli, e nkile liketso tse tšoanang nakong e fetileng.

Boema-kepe ba PC bo sa tloaelehang bo ile ba fumana tlhokomelo bakeng sa tšobotsi ea eona e ikhethang e lumellang libapali ho atometsa le ho ba le pono e felletseng ea Sehlekehleke sa Koholint, se nang le litlhaku tse sa bapaloang (NPC) le lira tse tsamaeang ka mafolofolo. Karolo ena e ile ea hapa thabo har'a balateli ba neng ba labalabela ho hlahloba lefatše la lipapali ka tsela e fapaneng.

Le ha e le ntho e soabisang balateli ba boema-kepe ba PC bo seng molaong, ba bangata ba ne ba lebelletse sephetho sena se fuoe nalane ea Nintendo ea ho sireletsa thepa ea eona ea bohlale. Ebile, Nintendo e lokolotse remake ea semmuso ea Link's Awakening bakeng sa Nintendo switjha ka 2019, e amohetseng maikutlo a matle bakeng sa papali ea eona e tšepahalang ea papali ea mantlha.

Ketso e potlakileng ea Nintendo ea ho fana ka tsebiso ea ho theola e sebetsa e le khopotso ho baqapi le balateli hore tšebeliso e sa lumelloeng ea thepa ea bona e nang le litokelo tsa molao e ke ke ea mamelloa. Le ha boema-kepe bo seng molaong ba PC bo bonts'itse boinehelo le boiqapelo ba balateli, ho bohlokoa ho hlompha litokelo tsa beng ba thepa ea mahlale.

Ha re fetela pele, balateli ba emetse merero ea Nintendo ea nako e tlang ka tjantjello le monyetla oa ho tlisa lipapali tsa khale ka molao sethaleng se secha.