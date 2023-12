Meloko ea 3: Bahanyetsi ba senoloa e le FPS e thehiloeng ho sehlopha e nang le likarolo tse ikhethang tsa papali.

Lipapali tsa Boprofeta, moqapi oa letoto le lebelletsoeng haholo la Tribes, qetellong o hlahisitse karolo ea bona ea morao-rao, Tribes 3: Rivals. Papali ena e tlang e nka mofuta oa lithunya oa motho oa pele oa tlholisano ho ea holimo haholo ka papali ea eona e thehiloeng sehlopheng, mekhaniki ea metsamao e potlakileng, le lintoa tse thehiloeng sehlopheng.

Ho Tribes 3: Bahanyetsi, libapali li kenella lintoeng tse matla ho hapa folakha ea sehlopha sa sera ha ba ntse ba sireletsa tsa bona. Ho ba thusa morerong oa bona, libapali li ka khetha ho tsoa mefuteng e fapaneng ea lihlopha - tse bobebe, tse mahareng le tse boima - e 'ngoe le e 'ngoe e na le bokhoni bo ikhethang, li-perks le lisebelisoa tsa libetsa. Sistimi ea papali ea lebelo le holimo e mabapi le ts'ebeliso e ncha ea sefofane sa jetpack le "skiing," e lumellang libapali ho bona limmapa tse kholo ka lebelo le ts'ebetso e ikhethang.

Leha Tribes 3 hajoale e ts'ehetsa lipapali tsa 5v5, Lipapali tsa Boprofeta li ntse li nahana ka mefuta e meng ea lipapali tse ipapisitseng le maikutlo a libapali. Ho feta moo, bahlahisi ba na le merero ea ho hlahisa mekhoa e meng ea papali, joalo ka liteko tsa nako, le ho kenyelletsa likoloi lintlafatsong tse tlang. Ho feta moo, Tribes 3 e fa libapali bokhoni ba ho theha lipapali tsa tloaelo, mekhoa ea papali, esita le ho rala litaba tsa bona ka mokhoa o ikhethileng.

Le ha letsatsi la tokollo la Tribes 3: Bahanyetsi ha le so phatlalatsoe, balateli ba chesehang ba ka nka karolo litekong tse fokolang tsa ho bapala tse tla etsahala likhoeling tse 'maloa tse tlang. Li-signups bakeng sa liteko tsena tsa ho bapala li fumaneha webosaeteng ea molao ea papali. Ho hlahisoa ha Tribes 3 ho lebelletsoe ho PC ka li-platform tse tsebahalang joalo ka Steam le Epic Games Store, ka merero ea tokollo ea khomphutha ho PlayStation le Xbox hamorao.

Mabapi le litheko, khatiso ea mantlha ea Tribes 3 e tla fumaneha ka $19.95, ka likhatiso tsa premium tse fanang ka litlolo tse ling ka theko e phahameng. Lipapali tsa Boprofeta li tiisetsa libapali hore libetsa li ke ke tsa hloka ho notlolloa 'me lintho tsohle tseo e seng tsa litlolo li tla fumaneha habonolo. Bahlahisi ba boetse ba lebelletse ho fana ka lintho tsa litlolo feela bakeng sa ho reka ka har'a papali, hammoho le monyetla oa hore nako e fete.

Meloko ea 3: Litlholisano li haha ​​​​holim'a lefa la franchise ea Tribes, e qalileng ho hlaha ka 1998 mme e iphumanetse botumo bo bobe ho theosa le lilemo. Lipapali tsa Boprofeta, tseo pele e neng e le karolo ea Hi-Rez Studios, li ile tsa qala ho ba setsi se ikemetseng mathoasong a 2020 ho ntšetsa pele nts'etsopele ea Tribes le ho hlahloba bokhoni ba eona.

P: Ke likarolo life tse ikhethang tsa Tribes 3: Rivals?

A: Tribes 3 e na le papali ea papali e thehiloeng sehlopheng, mekhaniki e potlakileng ea metsamao, le lintoa tse thehiloeng sehlopheng, ho kopanya sefofane sa jetpack le "skiing" bakeng sa ho tsamaea hantle.

P: Na libapali li ka theha mekhoa le litaba tsa papali?

A: E, Tribes 3 e lumella libapali ho iketsetsa lipapali, mekhoa ea papali, le litaba tse hlahisoang ke basebelisi.

P: Na Tribes 3 e tla tšehetsa mekhoa le likoloi tse ling nakong e tlang?

K: E, Lipapali tsa Boprofeta li rera ho hlahisa mekhoa e meng ea papali, joalo ka liteko tsa nako, le ho kenyelletsa likoloi ho lintlafatso tse tlang.

P: Tribes 3 e tla bitsa bokae, 'me ke lintho life tse ka rekoang papaling?

A: Khatiso ea motheo ea Tribes 3 e tla bitsa $19.95, 'me likhatiso tsa premium li fana ka litlolo tse ling. Bahlahisi ba tiisetsa libapali hore ho notlolla libetsa ha ho hlokahale, 'me lintho tseo e seng tsa litlolo li tla fumaneha habonolo. Ho reka ka har'a papali haholo-holo ho tla kenyelletsa lintho tsa litlolo, 'me nako ea ho feta e ka ba teng.

P: Tribes 3 e tla lokolloa neng?

K: Letsatsi la ho lokolloa ha Tribes 3 ha le so phatlalatsoe, empa liteko tse fokolang tsa ho bapala li tla etsoa likhoeling tse 'maloa tse tlang.

P: Tribes 3 e tla ba teng sethaleng sefe?

A: Tribes 3 e tla qala ka PC ka Steam le Epic Games Store, ka merero ea ho lokolla ho PlayStation le Xbox hamorao.

Sengoloa se bululetsoe ke: [IGN](ign.com)