Li-Heists tsa Marang-rang tse Hlano tse Etsang Chelete ka ho Fetisisa tsa GTA tsa Nako Tsohle

Chelete e bohlokoa ho Grand Theft Auto (GTA) Online, 'me heists ke e' ngoe ea litsela tse potlakileng le tse nang le chelete e ngata ea ho etsa limilione. Sengoliloeng sena, re tla hlahloba li-heists tse hlano tse holimo tse etsang chelete tsa GTA Online:

5) Bothata ba Bogdan: Heist ena ke karolo ea liketso tsa Doomsday Heist mme e hloka libapali tse peli ho isa ho tse 'ne. Sehlopha se seng se tlameha ho kenella ka sekepeng sa metsing, ha se seng se fana ka tšireletso se sebelisa Mammoth Avenger ea GTA Online. Tefo ea The Bogdan Problem e ka bang $1,425,000 ka bothata bo Tloaelehileng.

4) Pacific Standard Job: Ketsahalo ena ea khale ea bosholu ba banka e ile ea hlahisoa ka 2015. E hloka libapali tse 'nè' me e kenyelletsa maemo a kotsi le lintoa le basebetsi ba qothisanang lehlokoa le bona. Tefo bakeng sa The Pacific Standard Job ke $750,000 on Easy, $1,500,000 on Normal, le $1,875,000 on Hard hardty.

3) Boemo ba Doomsday: Joalo ka e 'ngoe ea liketso tsa The Doomsday Heist, heist ena e ka phethoa ke libapali tse peli ho isa ho tse nne. Le hoja e le telele, e fana ka tefo ea $1,800,000 ka bothata bo Tloaelehileng le $2,250,000 ho Hard hard.

2) The Diamond Casino Heist: Moferefere ona, o kentsoeng bofelong ba selemo sa 2019, o hloka libapali ho theha Arcade. E fana ka mekhoa e meraro: Silent le Sneaky, Big Con, kapa Aggressive. Tefo e phahameng ka ho fetisisa ea $3,619,000 e ka fumanoa ka ho tlatlapa litaemane ho Hard hard.

1) The Cayo Perico Heist: Ho fapana le ba bang, heist ena e ka bapaloa a le mong. E etsahala Sehlekehlekeng sa Cayo Perico mme e hloka Diamond Casino Penthouse le sekepe sa metsing sa Kosatka. Moputso oa mantlha o ipapisitse le sepheo, 'me Setšoantšo sa Panther se fana ka $4,089,152 ho Hard hard.

Li-heists tsena li fa libapali menyetla e metle ea ho bokella leruo ho GTA Online. Mohloli: Tsebo le boiphihlelo ba papaling.