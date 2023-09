Basebelisi ba Venmo ba Tlaleha Likhahla le Mathata a Tefo

By

Basebelisi ba likete ba Venmo haufinyane ba bile le mathata ka sesebelisoa, ho kenyelletsa le mathata a litefo le phetisetso ea lichelete. Litlaleho tsa mathata ana li fihlile sehlohlolong hoo e ka bang ka 10.30am ET kajeno, basebelisi ba bangata ba tletleba ka hore sesebelisoa ha se sebetse hantle le hore litefo ha li tsamaee. Venmo ha e so rarolle bothata bona ka molao kapa ho fana ka lintlha tse ncha mecheng ea litaba tsa sechaba.

Basebelisi ba kene sethaleng joalo ka Twitter ho hlahisa pherekano ea bona ka Venmo. Batho ba bang ba tlalehile hore litekanyo tsa bona ho app ha li ntlafatsoe, ho baka pherekano le matšoenyeho. Ba bang ba ’nile ba tletleba ka hore ha ba khone ho fumana chelete ea bona, e leng se bakileng litšitiso tse kang ho senya maeto ho ea mabenkeleng. Tšebeletso ea bareki ba Venmo e bile thata ho fihla, e mpefatsa pherekano.

Le hoja palo ea litlaleho tsa Downdetector e ntse e fokotseha, 'me ho setse 400 ka nako ena, ho bonahala eka mathata a rarollotsoe ho basebelisi ba bangata. Leha ho le joalo, ke habohlokoa ho hlokomela hore ha ho so be le tiiso ea molao kapa polelo e tsoang ho Venmo mabapi le ho tima.

'Mapa oa ho tima Amerika Leboea o fanoeng ke Downdetector o bontša hore libaka tse amehileng haholo li hasane ho pholletsa le United States. Ho sa le joalo, kerafo e emelang litaba tse tlalehiloeng nakong ea hora e fetileng e bonts'a mokhoa o ntseng o phahama.

Qetellong, basebelisi ba Venmo ba bile le mathata ts'ebetsong, ho kenyelletsa le ho hloleha ho lefa le ho se sebetse hantle ha lits'ebetso. Ba bangata ba hlahisitse litletlebo tsa bona li-platform tse fapaneng, ba batla thuso le tharollo. Venmo ha e so fane ka litlhaloso kapa lintlafatso tsa semmuso mabapi le boemo bona.

mehloling

- Downdetector ('mapa oa mocheso o tima, mathata a tlalehiloeng haholo le graph ea ho tima)