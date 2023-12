Papali e Ncha ea Walking Dead VR e Tlang Meta Quest 3

By

Kakaretso: The Walking Dead: Saints & Sinners haufinyane e tla be e fihla Meta Quest 3, e fa libapali boiphihlelo ba nnete ba ho qoelisoa le ho pompa adrenaline. Nka karolo ea mophonyohi ho New Orleans ka mor'a apocalyptic, ho loants'a letšoele la Zombies le ho etsa liqeto tse fetolang bophelo ho netefatsa ho pholoha ha hau papaling ena e monate ea VR.

Phatlalatsong e thabisang, ho senotsoe hore The Walking Dead: Saints & Sinners e tla qala ka Meta Quest 3 ka January 16, 2024. Papali ena e lebelletsoeng haholo ea VR e tla tsamaisa libapali ho ea lefatšeng le tšosang la The Walking Dead, e ba qoelisa ka hare. New Orleans e kotsi ebile e tletse ka Zombie.

K'haravene ea morao-rao ea The Walking Dead: Saints & Sinners e bonts'a papali e matla le linako tse ngata tse letetseng libapali. Joaloka mophonyohi, u tla hloka ho tsamaea lithakong tse tletseng likhohola tsa New Orleans, u tsoma lisebelisoa le ho loana le matšoele a sa tsitsang a undead. Boiphihlelo bo tebileng ba VR bo tla etsa hore libapali li ikutloe eka li phela bokahohleng ba The Walking Dead.

E 'ngoe ea likarolo tse hlahelletseng tsa papali ena ke bokhoni ba ho etsa liqeto tse tla ama sephetho sa pale ea hau le sephetho sa baphonyohi ba bang. Itokisetse ho tobana le liqeto tse sithabetsang ha u ntse u etelletsa pele ho pholoha ha hao le ho lekola liphello tsa liketso tsa hau. The Walking Dead: Saints & Sinners e tšepisa pale e monate e tla boloka libapali li le pheletsong ea litulo tsa bona.

Ka tokollo e tlang ho Meta Quest 3, libapali tse ngata le ho feta li tla ba le monyetla oa ho kena lefatšeng la The Walking Dead ka nnete. Theknoloji e ncha ea Meta Quest, e kopantsoeng le papali e matla ea Bahalaleli & Baetsalibe, e reretsoe ho fana ka phihlelo e sa lebaleheng ea papali.

Itokisetse papali ea ho qetela ea zombie-slaying ha The Walking Dead: Saints & Sinners e fihla Meta Quest 3. Itokisetse ho kena leetong le monate le le bolotsana ho pholletsa le literata tsa ka morao ho apocalyptic tsa New Orleans. Na u tla pholoha kapa u be mokete o mong feela oa ba shoeleng? Khetho ke ea hao, empa hopola, The Walking Dead e emetse.