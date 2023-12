THQ Nordic's Alone in Remake e Lefifi e liehile: Nako e eketsehileng ea Sepolishe mme ha ho na Crunch

Kakaretso: THQ Nordic le nts'etsopele ea Pieces Interactive ba phatlalalitse tieho e 'ngoe bakeng sa remake e tlang ea Alone in the Lefifi. Letsatsi la tokollo, le neng le reretsoe ho ba la 16 Pherekhong, 2024, le khutliselitsoe morao ho la 20 Hlakubele 2024. Ho ile ha etsoa qeto ea ho lumella sehlopha nako e eketsehileng ea ho etsa polishing le ho qoba mathata leha e le afe a ka bang teng nakong ea matsatsi a phomolo a Keresemese.

E le ho leka ho finyella le ho feta litebello tsa sechaba, THQ Nordic le Pieces Interactive ba bontšitse takatso ea bona ea hore papali eo e phele ho latela litšoantšiso tse hlaheletseng tsa linaleli tsa Hollywood David Barbour le Jodie Comer, ba hlahisang bahanyetsi ba ka sehloohong bophelong bo tsosolositsoeng. papali e tšosang.

U le mong Lefifing, e leng sethabathaba ho sehlooho sa pele se sa tsitsang, se memela libapali ho phenya pale e nyarosang e entsoeng ke Mikael Hedberg, ea tsebahalang ka mosebetsi oa hae ho SOMA le Amnesia: The Dark Descent. Papali e fana ka pono e ikhethang kaha libapali li ka khetha ho kenyelletsa Edward Carnby, e bapaloang ke David Harbour, kapa Emily Hartwood, e hlophisitsoeng ke Jodie Comer. Mokhoa oa khale o nahannoeng bocha o kopanya tšabo ea kelello le likarolo tsa borwa ba gothic.

Le ha letsatsi la tokollo le chechisitsoe morao, balateli ba labalabelang ho utloa tatso ea Alone in the Lefifi ba ntse ba ka inehela ho Grace in the Dark prologue, e fumanehang bakeng sa ho jarolleloa.

Remake ea Alone in the Lefifi hajoale e ntse e ntlafatsoa bakeng sa PlayStation 5, Xbox Series, le PC ka Steam. Sehlopha sa nts'etsopele se batla ho etsa bonnete ba hore papali eo e fihlella boemo bo phahameng ka ho fetisisa ba boleng le ho phethahatsa tebello ea libapali tse emetseng ka tjantjello ho lokolloa.

Ke 'notši sebakeng se Lefifi: Letsatsi le Lecha la Tokollo le Behiloe ka Hlakubele 2024

