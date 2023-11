Qetello e makatsang ea The Simpsons: Hit & Run Sequel le Lipotso tse sa arajoang

By

Papali e ratoang ea lefatše le bulehileng, The Simpsons: Hit & Run, e hapile balateli ka lilemo tse ngata ka motsoako oa eona o ikhethang oa metlae le papali. Ho sa tsotellehe botumo ba eona le tlhokahalo ea sequel, baetsi ba papali ba sa tsoa senola hore papali e latelang ha e e-s'o ka ea e-ba teng, e siea balateli esita le bahlahisi ka bobona ba maketse.

Puisanong ea haufinyane le MinnMax, baetsi ba mananeo, bahlahisi, baqapi le bahlahisi ba phahameng ba amehang papaling ea mantlha ba ile ba arolelana pherekano le masoabi mabapi le ho hlakoloa ha sequel. Ha a botsoa ka lebaka la ho emisa tlhahiso, mohlahisi ea phahameng John Melchior o ile a araba a tsielehile, a re, "Ha ke tsebe."

E ne e le qeto e makatsang ruri e ileng ea siea bohle ba amehang ba ntse ba ngoatha lihlooho. Melchior o hlalositse hore katleho ea papali ea mantlha e bakile tumellano ea lipapali tse hlano ka chelete e nyane ho feta kamoo bahlahisi ba neng ba e lebelletse. Qeto ea ho emisa tlhahiso e ile ea tšosa, esita le ho mookameli oa Melchior, ea neng a ba file papali eo “ka mokeke oa silevera.”

Papali ea mantlha, e lokollotsoeng ke Vivendi Universal Games ka 2003, e bonts'itse morero oa bolotsana oa basele Springfield, ka libapali tse neng li etsa likopo tse fapaneng tsa ho manolla liketsahalo tse makatsang. E 'ngoe ea likarolo tse ikhethang tsa papali ena e ne e le mabelo a mabelo a Grand Theft Auto, ao balateli ba a hopolang ka thabo.

Tatelano e rerilweng e ne e rerile ho hodisa mak'henike a ho kganna ka ho hlahisa bokgoni ba ho hula dintho ho tloha dikoloing. Moqapi Darren Evenson o buile ka mohlala o neng o etselitsoe karolo ena pele projeke e hlakoloa. Leha ho le joalo, ka ntle ho prototype le morero o hlephileng, ha ho na tsoelo-pele e ngata e entsoeng.

Bahlahisi ba bontšitse ho se lumele ha bona ho hlakoloe ha morero, kaha ba ne ba nahanne hore The Simpsons: Hit & Run e fetoha franchise. Ho bona, sequel e ne e bonahala e le tsoelo-pele ea tlhaho, empa ka tšohanyetso e ile ea tlosoa tafoleng.

E 'ngoe ea lintlha tse ka sehloohong tse tlatselitseng ho oa ha sequel ke ho hloleha ha Vivendi ho boloka litokelo tsa papali ea video ho The Simpsons. Ho khahlisang, k'hamphani e atlehile ho fumana litokelo tsa li-franchise tse ling tse tummeng joalo ka Buffy the Vampire Slayer. Qetellong, EA e ile ea fumana litokelo tsa papali ea video ka 2005; leha ho le joalo, ha ho papali e ncha e thehiloeng ho The Simpsons e lokollotsoeng ho tloha 2007.

Qetellong, leha tšepo ea hore ho tla ba le tatellano ea The Simpsons: Hit & Run e kanna ea senyeha ha feela EA e ntse e na le litokelo tsa franchise, balateli ba ntse ba ka ts'epa ts'epo bakeng sa mofuta o tsosolositsoeng oa papali ea mantlha. Liphiri tse mabapi le ho hlakoloa ha sequel li ntse li makatsa balateli le bahlahisi ka ho ts'oana, li ba siea ba ipotsa ka menyetla e ka beng e bile teng.

