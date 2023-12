Kakaretso: K'haraveneng e ncha ea The Last of Us Part 2 Remastered, lintlha tse nyane li bonoe tse netefatsang lebitso le felletseng la Ellie. Sutu ea sepakapaka e aparoang ke Ellie ka mokhoa o kang oa rogue e na le nametag e balehang tjena “E. Williams". Lena ke lekhetlo la pele lebitso la Ellie le hlaha papaling, leha le ne le tiisitsoe pejana ke motlatsi-'moho le Naughty Dog, Neil Druckmann. Phetolelo e nchafalitsoeng ea papali e boetse e kenyelletsa likarolo tse ling tse kang No Return mode, litlhaloso tsa nts'etsopele bakeng sa Maemo a Lahlehileng, le lintlafatso tsa graphical.

Ea ho Qetela ho Rona Karolo ea 2 Remastered ha e senole feela lebitso le felletseng la Ellie empa e boetse e hlahisa mokhoa oa No Return, kenyelletso e ncha papaling. Ka mokhoa ona, libapali li tla loana ka maqhubu a lira ho limmapa tse fapaneng, butle-butle li eketsa matla a tsona. E fa libapali monyetla oa ho bapala joalo ka Ellie, Dina, le libapali tse ling tse ka sehloohong ka liaparo tse fapaneng, ho kenyelletsa le sutu ea sebaka.

Ntle le mokhoa oa No Return, mofuta o tsosolositsoeng oa The Last of Us Karolo ea 2 e kenyelletsa Maemo a Lahlehileng a mararo a nang le litlhaloso tsa moqapi, lintlafatso tsa litšoantšo, le ho hokahana le molaoli oa DualSense. Libapali tse seng li ntse li e-na le papali ea mantlha ho PS4 li ka ntlafatsa ho mofuta oa PS5 ka theko e theotsoeng.

Ha letsatsi la tokollo la The Last of Us Part 2 Remastered le atamela, balateli joale ba ka lebella ho ba le papali ka likarolo tse ekelitsoeng mme qetellong ba tsebe lebitso le felletseng la Ellie.