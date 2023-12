Phetolelong e lebelletsoeng haholo e nchafalitsoeng ea The Last of Us Karolo ea 2, e tla lokolloa ka la 19 Pherekhong 2024, ho se ho entsoe tšibollo e khahlisang mabapi le mohanyetsi oa papali, Ellie. Papali ea mantlha e ile ea siea balateli ba le lipelaelo ka lebitso la ho qetela la Ellie, empa e se e netefalitsoe khatisong e nchafalitsoeng.

Ha a ntse a bala ka har'a tereilara bakeng sa mofuta o mocha o kang oa rogue, mosebelisi oa Reddit ea bitsoang tomdurnell o ile a bona lintlha tse nyane tse ileng tsa hapa tlhokomelo ea bona. E ne e le letšoao la lebitso sutung ea sebaka sa Ellie, e sa bonahaleng empa e baleha joalo ka "E. Williams.” Ho sibolloa hona ho tšoaea netefatso ea pele ea papali ea lebitso le felletseng la Ellie.

Ho khahlisang ke hore, Naughty Dog, moqapi oa The Last of Us Karolo ea 2, o ne a kile a senola sefane sa Ellie ka lipuisano le motlatsi-'moho le eena Neil Druckmann le litokomaneng tsa meralo le bukana ea papali ea Japane. Leha ho le joalo, lena ke lekhetlo la pele leo ka lona e hlileng e bontšoang ka har'a papali ka boeona.

Phetolelo e nchafalitsoeng ea papali e hlahisa mofuta oa No Return roguelike, oo libapali li ka loanang har'a maqhubu a lira ho limmapa tse fapaneng ha butle-butle li ntse li hola ka matla. Joalo ka bonase, sutu ea sebaka sa Ellie e tla fumaneha joalo ka moaparo ka mokhoa ona, e lumellang libapali ho natefeloa ke tokoloho e itseng ea boqapi ka ho itloaetsa sebapali.

Ea ho Qetela ho Rona Karolo ea 2: Remastered ha e tlise papali feela ho PlayStation 5 empa hape e kenyelletsa likarolo tse ling tse 'maloa. Tsena li kenyelletsa Maemo a Lahlehileng a mararo a nang le litlhaloso tsa moqapi, papali ea mahala ea katara, lintlafatso tsa graphical, kopanyo ea DualSense, le tse ling. Libapali tse seng li ntse li e-na le papali ho PlayStation 4 li ka ntlafatsa ho mofuta oa PlayStation 5 ka tefiso e nyane.

Fans ea letoto la The Last of Us qetellong e ka felisa monahano o mabapi le lebitso la Ellie. Ka tokollo e tlang ea mofuta o tsosolositsoeng, libapali li tla fumana monyetla oa ho tebisa lefats'e la Ellie le ho sibolla likarolo tse ncha tsa semelo sa hae.