Likhau tse Ncha tsa Lipapali tsa 2023 li Senotsoe: Lenaneo le Thabisang la Lipapali

Likhau tsa Lipapali tsa 2023 li se li le haufi, 'me ba chesehelang lipapali lefatšeng ka bophara ba emetse ka tjantjello ho bona hore na ke lipapali life tse tla isa likhau tsa maemo a holimo hae. Sehlopha sa bakhethoa sa selemo sena se tšepisa khetho e monate le e fapaneng ea lipapali ho pholletsa le mefuta e fapaneng.

Khau e lakatsehang ea Papali ea Selemo e tla hlomphuoa ka litlotla tse tšeletseng tse ikhethang. "Alan Wake 2" ho tsoa ho baetsi ba "Control" e fana ka boiphihlelo bo nyarosang ba kelello, moo bahanyetsi ba babeli ba tlamehang ho sheba lintlha tse fapaneng ho senola 'nete ea lipolao tsa moetlo.

"Baldur's Gate 3" e nka libapali lets'olo la bohlokoahali le behiloeng sebakeng sa Dungeons & Dragons. E hapiloe ke Mind Flayers, libapali li tlameha ho etsa qeto ea ho hana bobolu kapa ho amohela matla a macha.

Khoebo ea "Marvel's Spider-Man 2" e qosoang hampe e etsa hore e khutle, e nang le Peter Parker le Miles Morales papaling e monate ea Marvel's New York. Molotsana ea tummeng oa Venom o beha ts'okelo e kholo maphelong a bahale le toropo eo ba e sireletsang.

Balateli ba tšabo ea ho pholoha ba tla thaba ka "Resident Evil 4" remake, e tlisang mofuta oa 2005 bophahamong bo bocha ka papali ea sejoale-joale le lits'oants'o tse makatsang.

"Super Mario Bros. Wonder" e tšepisa phihlelo e monate le e sa thabiseng, ha "The Legend of Zelda: Meokho ea 'Muso" e fana ka karolo e 'ngoe ea bohlokoahali ho franchise e tummeng.

Ntle le mokhahlelo oa Game of the Year, The Game Awards 2023 e boetse e na le mekhahlelo e meng e fapaneng ho kenyeletsoa Tataiso e Molemohali ea Lipapali, Narrative e Ntle ho Fetisisa, Tataiso e Ntle ea Bonono, Lintlha tse Molemohali le 'Mino, le Moralo o Molemohali oa Audio, har'a tse ling. Sehlopha se seng le se seng se bonts'a likatleho tse ikhethang likarolong tse fapaneng tsa nts'etsopele ea lipapali le moralo.

Likhau tsa Lipapali tsa 2023 li tla phatlalatsoa ho YouTube, tse tlisang thabo le tebello ho balateli lefatšeng ka bophara. Ha indasteri ea lipapali e ntse e tsoela pele ho ntlafala le ho sutumelletsa meeli, bakhethoa ba selemo sena ba bonts'a talenta le boqapi bo makatsang ka har'a sechaba sa lipapali.