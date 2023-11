By

Bokamoso ba Tlhokomelo ea Bophelo bo Botle: Kamoo Mekhoa ea Boitsebiso ea Lipetlele ea Europe e Fetolang Boemo ba Bongaka

Lilemong tsa morao tjena, indasteri ea tlhokomelo ea bophelo e bone phetoho e tsotehang ka ho fihla ha Hospital Information Systems (HIS) Europe. Litsamaiso tsena, tse kopanyang likarolo tse fapaneng tsa tšebetso ea sepetlele le tlhokomelo ea bakuli, li fetola tsela eo litšebeletso tsa bongaka li fanoang ka eona. Ka bokhoni ba bona ba ho tsamaisa lits'ebetso, ho ntlafatsa ts'ebetso, le ho ntlafatsa sephetho sa mokuli, HIS e theha bokamoso ba tlhokomelo ea bophelo bo botle.

HIS e bua ka tharollo e felletseng ea software e laolang likarolo tsohle tsa tšebetso ea sepetlele, ho kenyeletsoa ngoliso ea bakuli, kemiso ea nako ea ho hira, lirekoto tsa bophelo bo botle ba elektroniki (EHR), litefiso le taolo ea thepa. Ka ho kopanya le ho beha mesebetsi ena bohareng, lipetlele li ka felisa lipampiri, tsa fokotsa liphoso, 'me tsa ntlafatsa katleho ka kakaretso.

E 'ngoe ea melemo e ka sehloohong ea HIS ke ho fapanyetsana litaba ka mokhoa o se nang moeli pakeng tsa mafapha a fapaneng ka har'a sepetlele. Mohlala, ha mokuli a etsa tlhahlobo ea laboratori, liphetho li ntlafatsoa ka bohona ho EHR ea bona, e fumanehang ho litsebi tsohle tse amehang tsa tlhokomelo ea bophelo. Sena se felisa tlhokahalo ea ho kenngoa ha data ka letsoho le ho etsa bonnete ba hore bahlokomeli bohle ba fumana boitsebiso bo nepahetseng le ba morao-rao, e leng se lebisang tlhophisong e ntle le ho etsa liqeto tse nang le tsebo.

Ho feta moo, HIS e thusa bafani ba tlhokomelo ea bophelo bo botle ho sebelisa li-analytics tsa data le li-algorithms tsa bohlale ba maiketsetso (AI) ho fumana lintlha tsa bohlokoa. Ka ho sekaseka li-database tse kholo, lipetlele li ka tseba mekhoa, tsa bolela esale pele ho phatloha ha mafu, le ho iketsetsa merero ea kalafo. Mokhoa ona o tsamaisoang ke data ha o ntlafatse liphello tsa mokuli feela empa hape o thusa kabong ea lisebelisoa le ho ntlafatsa litšenyehelo.

LBH:

P: Lenaneo la Boitsebiso ba Lipetlele (HIS) ke Eng?

K: A Hospital Information System ke tharollo ea software e laolang likarolo tse fapaneng tsa tšebetso ea sepetlele, ho kenyeletsoa ngoliso ea bakuli, kemiso ea nako ea kopano, lirekoto tsa bophelo bo botle ba elektroniki, litefiso le taolo ea thepa.

P: HIS ea hae e ntlafatsa katleho joang?

A: HIS e felisa lipampiri, e iketsetsa lits'ebetso, 'me e nolofalletsa phapanyetsano ea tlhahisoleseding e se nang moeli pakeng tsa mafapha a fapaneng, e lebisang ho fokotseng liphoso le ho ntlafatsa katleho ka kakaretso.

P: HAE e ruisa tlhokomelo ea bakuli molemo joang?

K: HIS e ntlafatsa tlhokomelo ea bakuli ka ho etsa bonnete ba hore tlhahisoleseding e nepahetseng le ea morao-rao e fumaneha ho litsebi tsohle tsa tlhokomelo ea bophelo, ho etsa hore ho be le tšebelisano e ntle le ho etsa liqeto tse nang le tsebo. E boetse e lumella lintlha tse tsamaisoang ke data le merero ea kalafo ea motho ka mong.

P: HIS e sebelisa litlhahlobo tsa data le AI joang?

A: HIS e thusa lipetlele hore li hlahlobe li-dataset tse kholo li sebelisa li-analytics tsa data le AI algorithms. Sena se thusa ho tsebahatsa lipaterone, ho bolela esale pele ho phatloha ha mafu, le ho iketsetsa merero ea kalafo, e lebisang ntlafatsong ea liphetho tsa mokuli le ntlafatso ea lisebelisoa.

Qetellong, Tsamaiso ea Boitsebiso ba Lipetlele ea Europe e fetola boemo ba bongaka ka ho beha tšebetso ea lipetlele ka har'a digital, ho ntlafatsa katleho le ho matlafatsa tlhokomelo ea bakuli. Ka bokhoni ba ho fapanyetsana tlhahisoleseling ka mokhoa o ts'oanelang, ho phahamisa litlhahlobo tsa data, le ho sebelisa matla a AI, ha ho pelaelo hore HIS ke bokamoso ba tlhokomelo ea bophelo bo botle. Ha litsamaiso tsena li ntse li tsoela pele ho fetoha le ho ba tse tsoetseng pele, re ka lebella tsoelo-pele e kholoanyane ho theknoloji ea bongaka le liphello tse ntlafetseng tsa tlhokomelo ea bophelo ho bakuli.