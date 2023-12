K'haravene e Ncha e Lokolotsoeng bakeng sa Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon

Spike Chunsoft, Inc. e senotse tereilara eo esale e lebeletsoe haholo bakeng sa papali ea bona e tlang ea Roguelike RPG, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. K'haravene ena e hohelang e fana ka leseli la likarolo tse khahlisang tsa papali, ho kenyeletsoa Monster Dojo e lumellang libapali ho etsisa likopano tsa chankana le ho chorisa tsebo ea bona. Ntho e 'ngoe e hlahelletseng ke kenyelletso ea Parallel Play, e fang libapali mefuta e fapaneng ea likhetho tsa papali.

Libapali tsa Amerika Leboea le Europe li ka tšoaea lik'halendara tsa bona bakeng sa la 27 Hlakola, 2024, joalo ka Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island e ikemiselitse ho lokolloa sethaleng sa Nintendo Switch™. Ka pale ea eona e khahlang ea pale le papali e qoelisang, papali e lebelletsoe ho hohela ba chesehelang RPG le balateli ba letoto la pele la Shiren the Wanderer.

Ntle le k'haravene, Spike Chunsoft o boetse a senola li-screenshots tse fanang ka pono e nyarosang ea lipono le mechini ea papali. Lits'oants'o tse makatsang le ho ela hloko lintlha ka botlalo li tla hohela libapali, li ba qoelise lefatšeng le makatsang la papali.

Bakeng sa ba ratang kopi ea 'mele ea papali, litaelo tsa pele li se li bulehile. Ka ho reka esale pele, libapali li tla fumana bonase e khethehileng—setikara sa 2.75″ x 3″ se nang le mohanyetsi oa papali, Shiren, se khabisitsoeng ka bonono ba setso sa Majapane.

Reef Entertainment e tla ikarabella bakeng sa ho phatlalatsa mofuta oa 'nete oa Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island libakeng tsa Europe. Balateli ba libakeng tsena ba ka lula ba shebile bakeng sa lintlha tse ling mabapi le ho fumaneha ha odara esale pele.

Nako e telele ea ho leta Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island e se e felile. Etsa bonnete ba hore u sheba k'haravene, linepe, 'me u nke monyetla oa libonase tsa ho reka esale pele ho ikakhela ka setotsoana papaling ena e monate ea RPG.