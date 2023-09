Julia Joung: Ho tloha ho ea ho Biology

By

Julia Joung, e mong oa MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, o ile a ba le phomolo le takatso e ncha ha a bona AI e hlola e mong oa libapali tse hloahloa tsa Go lefatšeng. Ha a qetile bongoana ba hae Taiwan a ipabola papaling, Joung o ne a lula a nahana ka Go e le bothata bo ke keng ba rarolloa. Leha ho le joalo, o ile a fumana hore baeloji e ne e le phephetso e khōlō le ho feta.

Nakong ea phuputso ea hae ea li-undergraduate lab laboratoring ea neuroscience Univesithing ea Stanford, Joung o ile a bona boitšoaro bo sa tloaelehang liseleng tsa boko tse bitsoang li-astrocyte. Sena se ile sa mo khahla ’me sa etsa hore a khahloe ke baeloji. O ile a tsoela pele leetong la hae ka ho kenela laboratoring ea setsebi sa ho fetola liphatsa tsa lefutso Feng Zhang Setsing sa Broad se Cambridge, Massachusetts. Ha a le moo, o ile a batlisisa ka "cheno ea genome-scale," a sebelisa lisebelisoa tse kang CRISPR ho fetola mofuta o mong le o mong oa 20,000 oa lefutso la motho ho utloisisa litlamorao tsa ona.

Sepheo sa Joung e ne e le ho sebelisa tlhahlobo ea liphatsa tsa lefutso liseleng tsa 'nete tsa boko tse kang li-astrocyte, tseo ho leng thata ho li hlahisa ka laboratoring. Ka ho hlahloba tšusumetso ea lintlha tse fapaneng tsa mongolo ho lisele tsa stem, o ne a ikemiselitse ho utloisisa hore na li tsebahatsa boitsebahatso ba lisele joang. Phuputso ea hae e ile ea fella ka "atlas" e bontšang tšusumetso ea lintlha tse ngotsoeng ka bomong. Sepheo sa ho qetela ke ho ba le bokhoni ba ho hlahisa mofuta ofe kapa ofe oa sele ka tsela e laoloang, e ka bang le ts'ebeliso ea tlhahlobo ea lithethefatsi le tsoelo-pele ea phekolo.

Leha tekanyo ea tlhahlobo ea liphatsa tsa lefutso e pharalletse, e hloka tšebelisano-'moho le lisebelisoa tse ngata, Joung o ntse a ikemiselitse ho ntšetsa pele tšimo. Mosebetsi oa hae oa hajoale Setsing sa Whitehead o shebane le ho utloisisa tšebetso ea protheine ka har'a lisele. Joung e susumetsoa ke botebo bo sa feleng ba menyetla eo baeloji e fanang ka eona 'me e tsoela pele ho hlahisa lisebelisoa tse ncha ho araba lipotso tsa bohlokoa.

Leeto la Julia Joung ho tloha mahlaleng a E-ea ho ea ho batlisisang liphiri tsa baeloji le fana ka mohlala oa bohelehele ba hae le boinehelo ba hae ba ho sututsa meeli. Ha a ntse a kenella ka botebo bothateng ba lipatlisiso tsa mahlale, mosebetsi oa hae o ts'episa ho senola lintlha tse ncha tse ka amang bokamoso ba bongaka le theknoloji.

Mehloli: Tlhahlobo ea Theknoloji ea MIT