Sehlooho: Ho Itšireletsa ho Ba-Hackers ba Fetileng ba Lebisang Boitsebiso ba Motho

Kakaretso: Sehlopha se kotsi sa Russia sa bosholu se tsejoang ka lebitso la Star Blizzard se 'nile sa etsa litlhaselo lefatšeng ka bophara ka ho sebelisa liwebsaete tse shebahalang li se na molato ho utsoa litaba tsa motho. Sehlopha sena, seo pele se neng se sebetsa e le SEABORGIUM, se rarahane haholo 'me se tobane le batho ka bomong le mekhatlo e U.S., U.K., esita le litho tsa NATO. Mokhoa oa bona, o bitsoang spear-phishing, o kenyelletsa maqheka a boenjiniere ba sechaba ho qhekella bahlaseluoa hore ba tobetse lihokelo tse kotsi kapa ba fane ka lintlha tsa ho kena. Ho itšireletsa litlhaselong tse joalo, ke habohlokoa hore u be hlokolosi ka lihokelo tse sa tsejoeng kapa tse belaetsang, haholo-holo mecheng ea litaba tsa sechaba le marang-rang. Ho netefatsa boitsebiso ba motho ea e rometseng, ka ho sebelisa li-password tse matla le tse ikhethang, ho etsa bonnete ba lintlha tse peli, ho boloka software le lisebelisoa li nchafalitsoe, le ho ba le software e tšepahalang ea antivirus ke mehato ea bohlokoa ea ho sireletsa tlhahisoleseling ea hau. Haeba u ka hlaseloa ke bosholu ba boitsebiso, ho eletsoa hore u boele u laole li-account tsa hau, u fetole li-password, u hlahlobe litatemente tsa banka, 'me u nahane ka ho sebelisa litšebeletso tsa ts'ireletso ea bomenemene.

Sehlooho: Ho phahama ha Litšokelo tsa Cyber: Maano a Ntoa Khahlano le Basenyi ba Kajeno

Mehleng ena ea thekenoloji e tsoetseng pele, tlhahisoleseling ea rona e lula e le tlas'a tšokelo ea linokoane tsa marang-rang tse sebelisang maqheka a rarahaneng bakeng sa liketso tsa bona tse lonya. Sehlopha se seng se joalo se sa tsoa hlaha ke Star Blizzard, mokhatlo oa Russia oa bosholu o amanang le Kremlin. E lebisitse batho ka bomong le mekhatlo lefats'eng ka bophara, litlhaselo tsa bona li fihlile maemong a rarahaneng le a kotsi a neng a e-so ka a bonoa.

E tsebahala ka mokhoa oa eona oa ho qhekella lerumo, Star Blizzard e khetha ka hloko bahlaseluoa ba eona ho latela likamano tsa bona le barutehi, ts'ireletso, mekhatlo ea mmuso le tse ling. Baahi ba U.S. le U.K. ba shebiloe haholo, ha litho tsa NATO le linaha tse haufi le China li oela ka har'a mekoloko ea bona.

E 'ngoe ea mekhoa e ka sehloohong e sebelisoang ke Star Blizzard hackers ke tšebeliso ea boenjiniere ba sechaba ho thetsa lipakane tsa bona. Ka ho ts'oara ho sa feleng mecheng ea litaba tsa sechaba le li-platform tsa marang-rang, ba bokella lintlha tse qaqileng mabapi le bahlaseluoa ba bona. Ka tsebo ena ka letsohong, ba theha li-account tsa imeile tse seng tsa nnete, li-profaele tsa litaba tsa sechaba, esita le liwebosaete tse lonya ho iketsa batho ba haufi kapa litsebi tse tsejoang ke sepheo. Ba tsebahala ka ho etsa limemo tse hohelang tsa liketsahalo tseo e seng tsa nnete ho hohela mahlatsipa a sa lebelloang lerabeng la bona.

Hang ha puisano e qalisoa, linokoane li kena lipuisanong le bahlaseluoa, li kenya letsoho lithahasellong tse tšoanang ho theha setsoalle. Qetellong, ba tla romella sehokelo se bonahalang se se kotsi se ipatileng joalo ka Google Drive, OneDrive, kapa sethala se seng sa ho arolelana lifaele. Ho sa tsotellehe hore motho ea hlokofalitsoeng, likhokahano tsena li lebisa bosholung ba bopaki kapa ho khoasolla malware a fang linokoane monyetla oa ho fumana liak'haonte tsa botho le tlhahisoleseling.

Ho itšireletsa khahlanong le ho oela lerabeng lena la marang-rang, hoa hlokahala hore u be hlokolosi ha u ntse u tobetsa lihokelo life kapa life tse sa tloaelehang, haholo tse amoheloang ka lengolo-tsoibila kapa mecha ea litaba ea sechaba. Kamehla netefatsa boitsebiso ba motho ea u rometseng ka ho hlahloba aterese ea hae ea lengolo-tsoibila, liprofaele tsa litaba tsa sechaba, kapa boteng bo bong ba Marang-rang. Ho boetse ho eletsoa ho sebelisa li-password tse matla le tse ikhethang bakeng sa li-account tsohle tsa inthanete, u li fetola khafetsa ho fokotsa ho ba kotsing. Ho sebelisa netefatso ea lintlha tse peli ho fana ka tšireletso e eketsehileng, e leng ho etsang hore ho be thata haholo ho barekisi ho fumana li-account, le haeba ba fumane li-password.

Ho feta moo, ho lula u falimehile le ho boloka software le lisebelisoa li ntse li le teng ho bohlokoa ho itebela khahlanong le likotsi tse ka bang teng tseo linokoane tse kang Star Blizzard li ka li sebelisang. Ho hlomella lisebelisoa tsohle ka software e tšepahalang ea antivirus ho fana ka ts'ireletso ea nako ea nnete, temoso khahlanong le malware le liteko tsa phishing.

Leha ho le joalo, haeba u iphumana u oela tlhaselong ea Star Blizzard kapa mofuta ofe kapa ofe oa bosholu ba boitsebiso, ho nka khato hang-hang ke habohlokoa. Fumana taolo ea li-account tse senyehileng, fetola li-password, 'me u tsebise bafani ba litšebeletso tse amehang. Ho feta moo, hlahlobisisa litlaleho tsa lichelete bakeng sa ts'ebetso e belaetsang 'me u nahane ka ho sebelisa lits'ebeletso tsa ts'ireletso ea bomenemene tse behang leihlo tlhahisoleseling ea hau bakeng sa matšoao a tšebeliso e mpe.

Sebakeng sena sa dijithale se lulang se fetoha, ho bohlokoa ho nka mehato e matla ea ho sireletsa tlhahisoleseling ho tsoa ho litlokotsebe tsa marang-rang tse kang Star Blizzard. Ka ho lula ba le hlokolosi, ba na le tsebo, 'me ba tiile, batho ba ka matlafatsa ts'ireletso ea bona khahlanong le linokoane tsena tse tsoetseng pele le ho netefatsa boiphihlelo bo sireletsehileng ba cyber bakeng sa bona le baratuoa ba bona.