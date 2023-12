Rockefeller Center e Tseba Sebaka se Secha se Thabisang

Rockefeller Center e hlahisitse boiphihlelo bo bocha bo hlasimollang bo netefalitsoeng ho isa baeti libakeng tse ncha. E tsejoa e le "The Beam," khoheli ena e tebileng e fa baeti monyetla oa ho tsosolosa setšoantšo sa setšoantšo sa "Lunch atop a Skyscraper" ho tloha ka 1932. Le hoja foto ea pele e ne e le papali ea phatlalatso, boitsebiso ba moetsi oa lifoto le basebetsi ba hlahang setšoantšong bo ntse bo le teng. sephiri.

E lutse mokatong oa 69th oa Rockefeller Plaza, The Beam e fana ka leeto le tsotehang la kantle le phahamisetsang barupeluoa maoto a 12 ka holim'a mokato oa ho shebella. Ho palama ho ntan'o potoloha likhato tse 180, ho fana ka pono e sa tsitsang ea Central Park le sebaka se hlollang sa leholimo. Ho fapana le basebetsi ba setšoantšong, baeti ba tlanngoe ka mabanta a tšireletso ba sireletsehile.

Hlooho ea Rockefeller Center, EB Kelly, o hlalositse tšusumetso ea ho theoa ha The Beam, a re, "Re ne re batla hore batho ba hokahane ka kotloloho le senepe seo sa setšoantšo." Beam e se e hohetse batho ba kang Tom Dearden, ea nang le kopi ea foto mme a fumana boiphihlelo bo tiisa. Dearden o ile a arolelana, "Nako le nako ha re sheba foto e leketlileng ka kichineng ea rona, joale rea tseba hore re ne re le teng."

Mohlohlelletsi ea tummeng oa bohahlauli oa New York City, Charlene Wang, e bile e mong oa ba pele ba ho ba le The Beam ka letsatsi la eona la ho qala. O lumela hore leeto lena le monate e tla ba mokhoa oa morao-rao toropong, o reng, "Ena e tla ba ntho eo bohle ba tla batla ho e etsa."

Litekete tsa "The Beam" li ka rekoa ho phaella ho litekete tsa Top of the Rock observation deck. Litheko li qala ho $40 bakeng sa batho ba baholo, ka $25 e eketsehileng bakeng sa ho fumana The Beam. Bakeng sa lintlha tse ling le tlhaiso-leseling ea litekete, etela webosaete ea semmuso.

Sebaka sa morao-rao sa Rockefeller Center se tšepisa ketsahalo e sa lebaleheng bakeng sa ba batlang pono e ncha ka boemo ba leholimo ba New York City.