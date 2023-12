By

Papaling ea kotara ea kotara e futhumetseng, Los Angeles Lakers e ile ea hlaha e le bahlōli khahlanong le Phoenix Suns ka lintlha tse haufi tsa 106-103. Leha ho le joalo, papali eo e ile ea senyeha ke qetello e tsosang khang e tsositseng lipuisano mabapi le mookameli.

Ka tataiso ea lintlha tse peli le metsotsoana ea 11 feela e setseng, Lakers e bonahala e laola. Seo ba neng ba hloka ho se etsa feela ke ho kenya bolo, ba soasoe, 'me ba etsa li-roller tse peli tsa mahala ho boloka tlholo. Empa ho ile ha tsoha moferefere ha Austin Reaves a lahleheloa ke thepa, 'me Letsatsi le bonahala le fumana taolo, le fana ka monyetla oa ho tlama kapa ho hapa papali.

Ka lehlohonolo bakeng sa Lakers, LeBron James o ile a bitsa nako ea nako ka nako, a boloka thepa ea sehlopha sa hae. Leha ho le joalo, ha ho hlahlojoa ka hloko, ho bonahala eka Reaves o ne a se na bolo ka botlalo ha James a etsa pitso. Bopaki ba video bo fana ka maikutlo a hore bolo e ne e hlephile, e hlahisa lipotso mabapi le hore na nako e ne e lokela ho fanoa.

Nakong ea lipuisano tsa ka mor'a papali, mookameli oa basebetsi Josh Tiven o ile a sireletsa mohala, a bolela hore Reaves o na le taolo ea bolo ka letsoho la hae le letšehali le kenngoe leoto la hae. Leha ho le joalo, qeto e hanyetsanang e ile ea lumella Lakers ho boloka thepa le ho boloka tlhōlo.

Tlhōlo ea Lakers joale e ba fetisetsa ho semifinals ea In-Season Tournament e Las Vegas. Ho ba letetsoe ke papali khahlanong le New Orleans Pelicans, 'me ho hlola ho tla bolela monyetla oa ho qothisana lehlokoa le Indiana Pacers kapa Milwaukee Bucks, 'me sebapali se seng le se seng sa sehlopha se hapileng se tla fumana $500,000 e eketsehileng.

Le hoja Lakers e bontšitse takatso ea bona ea ho hapa moputso o moholo, phehisano e amanang le mohala oa nako e siile tatso e bohloko. The Suns, e neng e na le libapali tse fumanang meputso e tlase mme e tobane le monyetla oa hore moputso o moholo oa lichelete o tlohe, e ne e nyahame haholo. Esita le lihlopha tse ruileng, tse kang Suns, li lumela papaling e hlokang leeme 'me li bontšitse matšoenyeho ka pitso eo.

Liki ena e ikemiselitse ho hlahisa thabo ka In-Season Tournament, empa qetello e tsosang khang e kokobetsa moea oa tlhōlisano. The Suns joale e tla tlameha ho bokana hape le ho tobana le Marena a Sacramento papaling ea Labohlano, ha lipotso mabapi le qeto ea moetapele li ntse li tsoela pele ho potoloha.