Tšusumetso e sa Feleng ea "The Sopranos" thelevisheneng

Nakong ea lilemo tse 25, "Sopranos" e tiisitse boemo ba eona e le letoto la lithelevishene tse nang le tšusumetso e matla ka ho fetesisa. Ho tloha ha e qalisoa ka Pherekhong 1999, lenaneo lena le hapile bamameli ka litšoantšo tsa lona tse nyarosang tsa lelapa la mahoohoo la North Jersey le libapali tsa lona tse rarahaneng. Mme leha maemo a fetoha a phallo ea litaba, "The Sopranos" e ntse e tsoela pele ho hohela meloko e mecha ea balateli.

Ho ea ka Steven Gorelick, motsamaisi oa New Jersey Motion Picture and Television Commission, pontšo e ne e le letšoao le ho fetola lipapali. “Bo-Soprano” ba ile ba etsa liphetoho tse khōlō thelevisheneng, ba siea sebaka sa ho ngangisana. Gorelick o totobatsa hore setšoantšo sa moetsi David Chase sa New Jersey e le sebapali ka boeona e ne e le karolo e ikhethang le ea bohlokoa ea lenaneo. Le kamora lilemo tse 25, ho ntse ho na le libaka tse ngata New Jersey tse neng li hlahisoa ho "The Sopranos" mme li ka eteloa ke balateli kajeno.

Gorelick o rorisa tlhokomelo ea Chase ho lintlha tse qaqileng ha ho tluoa tabeng ea ho bua ka New Jersey ka nepo. E le letsoalloa la naha, Chase o ile a ba motlotlo haholo ka ho hlahisa naha eo a neng a e tseba le eo a hōletseng ho eona.

Leha ho le joalo, “The Sopranos” e ne e se tšoantšiso ea botlokotsebe feela. E ile ea kenella ka har'a lihlooho tsa botšepehi, botšepehi, likamano tsa malapa, le bophelo bo botle ba kelello. Gorelick o hlokomela hore mananeo a mangata a morao-rao a thelevishene le litšebeletso tsa ho hasanya li susumelitsoe ke mekhoa ea motheo ea "The Sopranos," e ileng ea amohela mokhoa o kang oa filimi, ho arohana le mekhoa ea setso ea thelevishene.

Tšusumetso ea "The Sopranos" e fetela ka nģ'ane ho pontšo ka boeona. Gorelick o lumela hore e ne e tšoantšetsa bokamoso ba khoebo e ntseng e eketseha ea mananeo le lifilimi tse thuntsoeng New Jersey. Thepa ea mmuso, ho kenyeletsoa letamo la batho ba nang le talenta le libaka tse fapaneng tsa ho etsa lifilimi, li entse hore e be sebaka se khahlang bakeng sa baetsi ba lifilimi. Ho feta moo, lenaneo la mokoloto oa lekhetho la New Jersey le ntlafalitse boipiletso ba lona joalo ka sebaka sa ho thunya.

Ha re hetla morao lilemong tse 25 tse fetileng, ho hlakile hore “Li-Soprano” e ntse e le karolo ea bohlokoa le e ratoang historing ea thelevishene. Tšusumetso ea eona ho seaplane le phello ea eona ea setso ke ntho e ke keng ea latoloa, e beha maemo a macha a ho pheta pale le ho fetola ka ho sa feleng sebopeho sa thelevishene.