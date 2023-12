Pokémon Scarlet le Violet: The Indigo Disk e Atolosa Lefatše

By

DLC ea bobeli ea Pokémon Scarlet le Violet, e bitsoang The Indigo Disk, e fa libapali boiphihlelo bo atolositsoeng ka likarolo tse ncha, Pokémon, le ho koaloa ha likhoele tse leketlileng tsa morero. Le hoja papali ea motheo e ne e e-na le mefokolo ea eona, The Indigo Disk e khona ho kenya bophelo bo bocha tikolohong e bulehileng ea lefatše, e leng se etsang hore ho be le boiteko ba hore libapali li kopanele le litaba.

DLC e hlahisa Blueberry Academy, setsi sa litoro sa mokoetlisi oa Pokémon se sebakeng sa Unova. Ka li-biomes tsa eona tse 'ne tse fapaneng, Blueberry Academy e lumella libapali ho hapa le ho ithuta Pokémon libakeng tse nang le matlo a bona a tlhaho. Sekolo se fetoha setsi sa mantlha sa ho aha lihlopha, ho etsa libapali ka mokhoa o ikhethileng, le ho loana lintoeng tse peli tse hlokang monahano oa maano.

Ka ntle ho pale ea sehlooho, Blueberry Academy e fana ka mesebetsi e mengata e khahlang e kang ho mema bakoetlisi ba tsoang sebakeng sa Paldea, likhetho tsa ho khetha libapali, le ho latela Legendary Pokémon ka mokhoa o ikhethileng oa papali. Leha ho le joalo, ho fihlella likarolo tsena le lipale tse ka thoko ho ka ba boima ka lebaka la mofuta o thata oa sistimi ea ho tsamaisa papali.

Karolo e 'ngoe ea The Indigo Disk e haellang ke ts'ebetsong ea Lipotso tsa Blueberry, tseo hangata li ikutloang e le mesebetsi e khathatsang e nang le meputso e fokolang. Ho phethela likopo tsena ho fetoha ntho e hlokahalang bakeng sa tsoelo-pele, ho etsa hore grind e ikutloe eka ke padding e sa hlokahaleng ho feta phihlelo e khotsofatsang ea papali.

Ho sa tsotellehe litšitiso tsena, The Indigo Disk e khona ho itokolla ka likarolo tse patiloeng le qetello e khotsofatsang e kopanyang lipheletsong tse hlephileng liphiring tsa sebaka sa Paldea. Le hoja balateli ba ka 'na ba e-ba le tšepo ea ho hlahloba ka ho tebileng papali ea papali, DLC e fana ka ho koaloa le ho bontša hore na ke eng e etsang hore sebaka sa Paldea se be se ikhethang.

Qetellong, Pokémon Scarlet le Violet: The Indigo Disk e holisa lefatše la papali ea mantlha mme e fana ka litaba tse ncha tseo libapali li ka li thabelang. Le hoja e ntse e ka 'na ea e-ba le mathata a tekheniki le papali ea papali e boima, DLC e tlisa likarolo tse ncha tafoleng 'me e fana ka boleng bo lekaneng ba boithabiso ho boloka libapali li kopanela.