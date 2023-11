Indigo Disk: Ho hlahisa Maemo a Macha le Liphephetso ho Pokémon Scarlet le Violet

Ho qala papali e ncha lefatšeng la Pokémon ho lula ho thabisa, haholoholo ha ho hlahisoa katoloso e ncha. Ho joalo ka The Indigo Disk, DLC ea bobeli e lebelletsoeng haholo bakeng sa Pokémon Scarlet le Violet. E le DLC ea ho qetela, libapali li tlameha ho qala ka ho tlatsa lipale tsa sehlooho tsa Scarlet le Violet, hammoho le The Teal Mask, pele li ka fumana litaba tsena tse ncha tse monate.

Indigo Disk e isa bakoetlisi ho Blueberry Academy e khahlang, e leng sekolo sa bo-khaitseli ho Naranja Academy e tsebahalang. Sebaka sena se secha se hlahisa liphihlelo tse ngata tse hlasimollang, ho tloha ho kopana hape le metsoalle ea khale ho fihlela ho kopana le bakoetlisi ba sefahleho se secha. Joalo ka ha ho ne ho sa lekana, libapali le tsona li tla ba le monyetla oa ho loana le bakoetlisi bana esita le ho hapa mefuta e mecha le e tsebahalang ea Pokémon e sollang Terarium ea sekolo.

Terarium ke setsi se makatsang ka har'a Blueberry Academy, se etselitsoeng ho hatisa libaka tse fapaneng ho tloha mabōpong a tropike ho ea ho li-tundra tse leqhoa. Sebaka sena sa bolulo se mahlahahlaha ke lehae la sehlopha se makatsang sa Pokémon, ho kenyelletsa le ba qalang ho tloha melokong e fetileng. Se etsang hore kopano ena e be e thabisang le ho feta ke hore li-Pokémon tsena li itšoara ka bolokolohi 'me ha li felle feela ho Libolo tsa Poké tse fanoeng ke baprofesa. Ke monyetla oa ho bona boitšoaro ba bona ka tsela e fapaneng ka ho felletseng.

Empa ho ts'oara Pokémon ke qalo feela ea papali ka har'a Terarium. Indigo Disk ha se feela ho hlahisa liphetoho tse ncha le ho hohela Paradox Pokémon joalo ka Archuladon, Raging Bolt le Iron Crown. E boetse e amohela bongata ba Pokémon e khutlang, e fetelang hole le ho khutla ha ba qalang ba khale. Le hoja palo e tobileng e ntse e le sephiri, kholiseha hore ho ba tšoara kaofela ho tla fana ka phephetso e kholo ho bakoetlisi ba inehetseng ka ho fetisisa.

Leha ho le joalo, ke Terarium ka boeona e nang le tšusumetso e ke keng ea hanyetsoa ho ba bangata. Ka ho ithorisa ka tekanyo e tsotehang le tlhokomelo e hlokolosi ho lintlha, sebaka sena se sephara se fana ka menyetla e sa feleng ea ho hlahloba. Le hoja lintlha tse tobileng li ntse li sa tsejoe, boholo ba tikoloho ena e qoelisang bo tšepisa ho hapa bakoetlisi ba mefuta eohle.

Ka ntle ho Terarium e hohelang ho na le lehlakore la thuto la Blueberry Academy. Bakoetlisi ba tla ba le monyetla oa ho nka litlelase, e mong le e mong a e-na le mokhoa oa ho ruta. Ha ke bona karolo ea sehlopha se neng se tšoaretsoe Terarium, ke ile ka iphumana ke filoe mosebetsi oa ho hapa Alolan Pokémon. Ke tšoere Alolan Grimer le Alolan Exeggutor, ke ile ka khutla ka tlhōlo, ke siea ba bang ka mosebetsi oa bona oa sekolo o sa rateheng.

Ehlile, lintoa ke karolo ea bohlokoa ea boiphihlelo ba Pokémon, 'me Blueberry Academy e rata lintoa tse habeli. Sena se hlahisa karolo e 'ngoe ea ho etsa liqeto ka bohlale le ho theha sehlopha, ho netefatsa hore bakoetlisi ba ikemiselitse ho lokolla Libolo tse peli tsa Poké neng kapa neng ha ba tobana le bakoetlisi ba bahanyetsi. Lintoa tseo ke ileng ka loana ho tsona nakong ea ha ke e-na le The Indigo Disk li ile tsa ipaka e le tse sa lebaleheng le tse phephetsang, li lula li leka tsebo ea ka ea ho laola sehlopha, kutloisiso ea mofuta oa matchups, le khetho ea ho falla.

Hang ha motheo o se o raliloe, ke nako ea hore u leke boleng ba hau khahlanong le Elite Four. Pele ba phephetsa litho tsa Elite Four ka kotloloho, bakoetlisi ba tlameha ho phethela Teko ea Elite, e hopotsang tsela ea litšitiso. Ha ke paka nyeoe ea Amarys, ke matha ka har'a mehele e tsamaisoang ke moea le Koraidon kapa Miraidon, ke ile ka hopotsoa ka litšitiso tse thabisang ho Spyro the Dragon. Phetoho ena e khathollang e baka thabo pele ho ntoa e 'ngoe le e 'ngoe ea Elite Four, e beha sethala sa ntoa e matla ea Pokémon-on-Pokémon.

Le hoja ke sa ka ka hlaha ke hlōtse ha ke kopana le Amarys, ho ile ha matlafatsa boikemisetso ba ka ba ho khutlela The Indigo Disk. Ka Pokémon e ncha le e khutlang e fetang 230 ho sibolla le ho hapa, Terarium e khahlang ho e hlahloba, le bakoetlisi ba matla ho phephetsa, ho bolokehile ho bolela hore Indigo Disk e fana ka litaba tse felletseng tsa papali eo balateli ba Pokémon ba e labalabelang. Ka lehlakoreng le leng, ke emetse papali ea ka ka tjantjello 'me ke se ke ikakhetse ka setotsoana lefatšeng la Pokémon Scarlet. Papali e ntse e tsoela pele, 'me menyetla ha e fele.