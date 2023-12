Karolo e Ncha ea Plex e Tsosa Khalefo 'me e Hlahisa Matšoenyeho a Lekunutu

By

Plex, ts'ebeletso e tsebahalang ea ho hasanya, e sa tsoa kena mollong bakeng sa karolo e ncha e siileng basebelisi ba bang ba halefile. Karolo ena, e bitsoang Discover Together, e lumella basebelisi ho arolelana mosebetsi oa bona oa ho shebella le metsoalle. Leha ho le joalo, se tsositseng khalefo ke hore ts'ebetso ena e etsoa ka mokhoa o ikhethileng mme e romella metsoalle beke le beke lengolo-tsoibila, e senola seo mosebelisi a se shebileng ho seva sa bona.

Khang e mabapi le karolo ena e ncha e mabapi le litaba tsa lekunutu. Basebelisi ba bangata ba ne ba lumela hore Plex, e leng sethala se ikemetseng, se tla hlompha boinotši ho feta lits'ebeletso tse ling tsa ho hasanya joalo ka Netflix. Ka lebaka leo, tlhophiso ena ea kamehla e ne e utloahala e le tlolo ea ts'epo le lekunutu ho basebelisi ba bang.

Ha ho makatse, puisano e potolohileng taba ena e ile ea eketseha ho kenyelletsa likhang mabapi le litšoantšo tsa bootsoa le hore na Plex e lokela ho senola tlhahisoleseding ena. Basebelisi ba bang ba hlokometse hore ho na le lintho tse hlabisang lihlong haholo tseo u ka li shebellang ho feta litaba tsa batho ba baholo, joalo ka mefuta e itseng ea mananeo a TV.

Le ha Plex a sa ka a araba lipotso tse tsoang ho Ngoliso, ba ile ba rarolla phehisano ena sethaleng sa bona sa tšehetso le Twitter. Moqapi oa software o boletse hore ts'ebetso ena ke ea ho kena le hore basebelisi ba tlameha ho e nolofalletsa ka mokhoa o hlakileng. Leha ho le joalo, tlhaloso ena ha ea ka ea khotsofatsa mats'oenyeho a basebelisi ba neng ba pheha khang ea hore ho ba le tšobotsi e nolofalitsoeng ke kamehla ho entse hore e be joalo ka khetho ea ho tsoa ho feta karolo ea ho kena.

Pherekano e mabapi le litlhophiso tsa karolo e siile basebelisi ba bang ba hloname. Ba bang ba bile ba tlaleha hore ba amohetse mangolo-tsoibila a senolang mekhoa ea ba bang ea ho shebella ntle le ho hlokomela hore litaba tsena lia arolelanoa. Ho bonahala eka sebopeho sa mosebelisi sa Plex se ka hlaka haholoanyane mabapi le sebopeho le litlhophiso tsa sona tsa kamehla ho qoba ho se utloisisane ho joalo.

Ka kakaretso, ketsahalo ena e sebetsa e le khopotso ea bohlokoa ba boinotši litšebeletsong tsa digital. E totobatsa tlhoko ea hore lik'hamphani li etelletse pele tumello ea basebelisi le ho buisana ka mokhoa o hlakileng hore na data ea basebelisi e bokelloa joang le ho arolelanoa. Matšoenyeho a lekunutu a lokela ho nkoa ka botebo ho boloka khotsofalo le ts'epo ea bareki sethaleng.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

Na karolo ea Discover Together ho Plex e nolofalitsoe ka boiketsetso?

E, karolo ea Discover Together e lumelloa ka mokhoa oa kamehla, ho bolelang hore mosebetsi oa ho shebella oa basebelisi o arolelanoa le metsoalle ea bona ntle le haeba ba khetha ho tsoa.

Na basebelisi ba ka tima tšobotsi ea Discover Together?

Ee, basebelisi ba ka tima tšobotsi ea Discover Together ka ho fetola litlhophiso tsa bona ka har'a sesebelisoa sa Plex. Basebedisi ba na le khetho ea ho tima ho arolelana mekhoa ea bona ea ho shebella le metsoalle.

Na Plex e arabile khalefo ea mosebelisi le matšoenyeho a lekunutu?

Plex ha e so arabe ka kotloloho ho khalefo ea mosebelisi le litaba tsa lekunutu tse mabapi le karolo ea Discover Together. Leha ho le joalo, k'hamphani e amohetse phehisano mabapi le foramo ea bona ea tšehetso le Twitter, e re karolo eo ke ea ho kena 'me e hloka hore basebelisi ba e lumelle ka mafolofolo.

Basebelisi ba ka fetola likhetho tsa bona tsa lengolo-tsoibila joang ho Plex?

Ho fetola likhetho tsa bona tsa lengolo-tsoibila, ho kenyelletsa le tlhahlobo ea beke le beke ea mekhoa ea ho shebella, basebelisi ba ka etela sehokelo se latelang: [link] (mohloli: Seboka sa tšehetso sa Plex).