Nako le Mamello: Ho Folisa Ntja ea Pholoso

Nako e folisa maqeba 'ohle, esita le a metsoalle ea rona e maoto a mane. Ha lelapa leso le amohela Archie, Labrador e mosehla, nakong ea seoa sena, re ne re tseba hore o na le bokuli ba 'mele le ba kelello bo neng bo hloka ho lokisoa. Le hoja ho ne ho se bonolo ho tšoara matšoenyeho a hae, ho kopana ha nako le ntja ea Prozac ho entse phapang e khōlō bophelong ba hae bo botle.

Archie o ne a thatafalloa ke ho sala a le mong. O ne a tle a bohola a sa phetse, a hloella holim’a thepa ea ka tlung, ’me a be a senya ka kichineng. Le hoja re ne re sa tsoe hangata ka lebaka la seoa sena, re ile ra tlameha ho hira motho hore a be le eena ha re tsoa. Meriana e fanoeng ke ngaka ea rona ea liphoofolo le lihlahisoa tsa tlhaho e ne e bonahala e se na phello e ngata, 'me ketsahalong e' ngoe, Archie o ile a ja mokotla o felletseng oa lihlafu tsa CBD, a baka litlamorao tse sa thabiseng.

Leha ho le joalo, ha nako e ntse e ea, re ile ra hlokomela phetoho boitšoarong ba Archie. Re nkile qeto ea ho leka mokhoa o fapaneng - ho rekota puo ea Zoom e fanoeng ke mosali oa ka, Ruth, le ho e bapala foreiming ea setšoantšo se buang ha re le sieo. Ho bona setšoantšo sa Ruthe le lentsoe la hae ho ne ho bonahala ho tšelisa Archie. Hape re ile ra theha lik'hamera tsa Ring ka tlung ho shebella mesebetsi ea hae, e ileng ea senola hore o ne a tla tsamaea hanyenyane ebe o lula haufi le monyako oa thuto, moo ho rekotiloeng ho bapalang teng.

Le hoja ho ne ho e-na le makukuno a seng makae tseleng, a kang a Archie a bula monyako oa thuto, re ile ra tsoela pele ka kemiso eo. Re ile ra boela ra etsa liphetoho ntlong e le hore ho se ke ha e-ba le likotsi leha e le life, tse kang ho tiisa moqomo oa lithōle le ho tlosa lijo lik'haontareng. Ho feta moo, re ile ra qala ho tsamaea le Archie ha re etsa mesebetsi e menyenyane, re mo fa monyetla oa ho ba le tikoloho le likamano tse ncha.

Le hoja Archie a ka 'na a ba le matšoenyeho le mathata a itseng, re ithutile hore ho folisa ho nka nako ho batho le ho liphoofolo. Ka linako tse ling re ’nile ra belaella qeto ea rōna ea ho mo hōlisa, empa qetellong, re leboha ho ba le eena e le karolo ea lelapa la rōna. ’Me ho bonahala eka le eena o thabela ho ba le rōna.

Nako, mamello le ho fumana litharollo tsa boqapi li ka etsa phapang ea lefats'e bakeng sa lintja tsa pholoso joalo ka Archie. Ke khopotso ea hore pholiso ha se ntho e tloaelehileng, empa ka lerato le boitlamo, re ka thusa balekane ba rona ba boea ho hlola mats'oenyeho a bona a nakong e fetileng mme ba atlehe malapeng a bona a macha.