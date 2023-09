Ho nahanisisa ka Sepheo sa Mehato ea 10,000: Patlisiso e Ncha ka Lipalo tsa Mehato le Bophelo bo Botle

By

Selemong se fetileng, tafole ea Well+Being ho The Washington Post e ile ea qala morero oa eona oa ho fana ka likeletso tse thehiloeng ho mahlale bakeng sa bophelo bo botle. Ka sepheo sa ho holisa 'mele, kelello le likamano, deske e ikemiselitse ho matlafatsa babali ho etsa liqeto tse nepahetseng mabapi le bophelo ba bona. E le ho keteka ketsahalo ena ea bohlokoa, khetho ea keletso ea bona e molemohali ea ho phela hantle letsatsi le leng le le leng e se e lokiselitsoe.

Keletso e 'ngoe e joalo e phephetsa khopolo ea hore mehato e 10,000 60 ka letsatsi ke tekanyetso e molemohali ea ho ikoetlisa. Gretchen Reynolds, sengoli sa koranta ka morao ho "Movement ea hau," o fana ka maikutlo a hore ha ho letho le makatsang ka palo ena. Patlisiso e ncha e bonts'a hore ho batho ba ka tlase ho lilemo tse 8,000, melemo e meholohali e ka fumanoa ka lipalo tsa letsatsi le letsatsi ho tloha ho 10,000 ho isa ho 60. Bakeng sa ba ka holimo ho lilemo tse 6,000, monyako o ne o le tlase hanyenyane, 'me sebaka se monate sa ho fokotsa kotsi ea ho shoa se oela pakeng tsa mehato ea 8,000 le XNUMX.

Ka lebaka la tšenolo ena, Well+Being e fana ka malebela a supileng bakeng sa li-step counters. Malebela ana a ikemiselitse ho thusa batho ho latela mehato ea bona ka nepo le ho kenyelletsa boikoetliso bo bongata bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi. Litlhahiso li kenyelletsa ho ipehela lipakane tse ka finyelloang, ho eketsa palo ea mehato butle-butle, le ho sebelisa theknoloji e kang li-pedometers kapa li-trackers tsa boikoetliso. Ka ho latela likhothaletso tsena, batho ba ka ntlafatsa bophelo ba bona ba 'mele ntle le ho ikutloa ba sithabelitsoe ke palo e phahameng ea mehato.

Ke habohlokoa ho hopola hore bophelo bo botle ha bo akarelletse feela bophelo bo botle ba 'mele. Ka ho etelletsa pele bophelo bo botle bo akaretsang le ho etsa liqeto tse nang le tsebo ho latela bopaki ba saense, batho ba ka phela bophelo bo khotsofatsang le bo leka-lekaneng. Lefapha la Well + Being ho The Washington Post le ntse le tsoela pele ho fana ka lingoliloeng le likeletso ho ts'ehetsa babali ho fihlela sepheo sena.

Source:

Washington Post - Setsi sa Bophelo bo Botle +