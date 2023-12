Norman Lear, Moetsi oa Thelevishene oa Trailblazing le Letšoao le Tsoelang Pele, O A hlokahala a le lilemo li 101.

By

Norman Lear, moeta-pele oa bo-pula-maliboho thelevisheneng ea Amerika le moetsi oa li-sitcoms tse neng li sebetsana le litaba tsa sechaba le tsa lipolotiki, o hlokahetse a le lilemo li 101. Nakong eohle ea mosebetsi oa hae o tsoileng matsoho o nkileng lilemo tse fetang mashome a tšeletseng, Lear o ile a fetola letoto la metlae ea nako ea pele ka mananeo a kang “ Bohle ka Lelapeng,” “Sanford le Mora,” “The Jeffersons,” le “Maude.”

Li-sitcom tsa Lear li ile tsa kenella ka sebete lihloohong tse tsosang khang tse kang khethollo ea morabe, khethollo ea botona le botšehali, ho hanyetsa Bajuda le Ntoa ea Vietnam, e leng se ileng sa tsosa lipuisano le litloaelo tsa sechaba tse qholotsang. O thehile libapali tse sa lebaleheng, ho kenyeletsoa Archie Bunker ho tsoa ho "All in the Family," motho ea makatsang eo maikutlo a hae a neng a sebetsa e le seipone sa leeme la Maamerika a mangata. Lear o thehile Bunker ho ntate oa hae, a totobatsa mathata a matla a lelapa le litaba tsa sechaba.

Le hoja li-sitcom tsa hae li ne li atisa ho kopana le khanyetso ea pele, qetellong li ile tsa tsebahala hohle, li paka bokhoni ba tsona ba ho lumellana le bashebelli. Lipontšo tsa Lear li ile tsa sutumelletsa meeli ea seo ho neng ho nkoa hore se lumelletsoe thelevisheneng ea marang-rang ka nako eo, ho betla tsela bakeng sa baetsi ba kamoso ho rarolla mathata a hatellang a sechaba le a lipolotiki.

Ntle le skrineng, Lear o ne a bua a sa hlathe koana le koana ka litekanyetso tsa hae tse tsoelang pele 'me e ne e le 'muelli ea hloahloa oa boikarabello ba sechaba. O sebelisitse sethala sa hae ho fana ka leseli ka lisosa tsa bohlokoa le ho khothaletsa monahano o tebileng. Tšusumetso ea Lear sebakeng sa thelevishene e ke ke ea feteletsoa, ​​'me tšusumetso ea hae e ka bonoa letotong le se nang palo la mehleng ena le sebetsanang le boemo ba Amerika.

Menehelo e meholo ea Lear thelevisheneng e ile ea ananeloa ka likhau tse ngata, ho kenyeletsoa ho kenngoa Holong ea Botumo ea Television Academy, Likhau tse tšeletseng tsa Emmy, Khau ea Peabody Lifetime Achievement, le Khau ea Naha ea Bonono. Golden Globes ea morao-rao e mo file tlotla ka Khau ea Carol Burnett bakeng sa katleho ea bophelo bohle.

Norman Lear o siea morao lefa le sa feleng la boithabiso le fetang skrineng se senyane. Pale ea hae e matla ea lipale le tlhahlobo e se nang tšabo ea litaba tsa sechaba e tla tsoela pele ho bopa bokamoso ba thelevishene bakeng sa lilemo tse tlang.