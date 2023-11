Tataiso ea ho Ntlafatsa PlayStation 4 ea hau ka SSD

By

Haeba u mong'a PlayStation 4, mohlomong u hlokometse hore linako tsa ho jarolla lipapali li ka tsamaea butle. Litaba tse monate ke hore o ka ntlafatsa hard drive ea console ea hau ho hard-state drive (SSD) mme oa ntlafatsa haholo linako tsa ho jarolla. Tataisong ena, re tla u tsamaisa mehatong ea ho ntlafatsa drive ea hau ea PS4 ho SSD.

Pele re kenella ka mehato, a re utloisise melemo ea ho ntlafatsa ho SSD. Hard drive e tloaelehileng e tlang le PS4 e ea lieha, e ka fellang ka nako e telele e nyahamisang ea ho jarolla. SSD, ka lehlakoreng le leng, e fana ka lebelo le potlakileng la ho bala le ho ngola, e leng se bakang nako e khuts'oane ea ho jarolla lipapali. Le ha e ke ke ea etsa hore linako tsa ho jara hang-hang, u ka lebella phokotso ea metsotsoana e 10 ho isa ho e 20 kapa ho feta.

Joale, ha re qaleng ka ts'ebetso ea ntlafatso.

Mohato oa 1: Boloka Lipapali Tsa Hao Li Bolokile

Lintho tsa pele pele, o hloka ho boloka lintlha tsohle tsa hau pele o fetola hard drive. Ho etsa sena, o tla hloka USB drive. E ea ho Litlhophiso> Sistimi> Boloka 'me U Khutlise ho PS4 ea hau ebe u khetha khetho ea Back Up PS4. Etsa bonnete ba hore u boloka lintlha tsa hau tse bolokiloeng, ho kenyelletsa le lipolokelo tsa papali, 'me u ka boela ua boloka lits'ebetso ha u batla.

Mohato oa 2: Tlosa Drive

Hang ha data ea hau e tšehetsoa, ​​​​ke nako ea ho khutlisa hard drive. Sony e entse hore mokhoa ona o be bonolo. Ho latela mohlala oa PS4 ea hau, mehato e ka fapana hanyane. U tla hloka screwdriver ho tlosa hard drive cage le ho e nkela sebaka ka SSD. Etsa bonnete ba hore u sireletsa koloi ka li-screws.

Mohato oa 3: Kenya hape PS4 Software

Kamora ho kenya SSD e ncha, o tla hloka ho kenya software ea PS4 hape. Sena se kenyelletsa ho fometa koloi ea USB, ho khoasolla software ea sistimi ho tsoa leqepheng la tšehetso la Sony, le ho qala PS4 ka Mokhoa o Sireletsehileng ho kenya software ho tsoa ho drive ea USB. Etsa bonnete ba hore u latela litaelo tse qaqileng tse fanoeng ke Sony bakeng sa ts'ebetso e bonolo ea ho kenya hape.

Mohato oa 4: Khutlisa Lintlha tsa Hao 'me U Kenye Lipapali hape

Ha software e se e kentsoe, o ka kena akhaonteng ea hau ea PlayStation mme o khutlisa data eo o e bolokileng pejana. Haeba u sebelisitse USB drive, e kenye feela ka har'a console ebe u latela litaelo tse skrineng. Qetellong, o ka kenya lipapali tsa hau hape mme o natefeloa ke linako tse ntlafalitsoeng tsa ho jarolla ho PS4 ea hau e ntlafalitsoeng.

LBH:

P: Na ho ntlafatsa PS4 ea ka ho SSD ho tla senya waranti ea ka?

A: Che, ho ntlafatsa hard drive ha ho felise tiisetso ha feela u latela mokhoa o nepahetseng.

P: Na nka sebelisa M.2 SSD sebakeng sa SSD ea 2.5-inch?

A: Che, PS4 e hloka 2.5-inch SSD, kahoo M.2 SSD e ke ke ea lumellana.

P: Ts'ebetso ea ntlafatso e nka nako e kae?

A: Ts'ebetso eohle, ho kenyelletsa ho boloka data, ho khutlisa drive, le ho kenya software hape, e lokela ho nka metsotso e 15.

P: Na ho ntlafatsa ho SSD ho tla ntlafatsa ts'ebetso ea papali ntle le linako tsa ho laela?

A: Le ha SSD e ntlafatsa haholo linako tsa ho jarolla, e kanna ea etsa hore papali e be bonolo le ho kenya lipapali le liapdeite kapele.

P: A na nka sebelisa SSD ea kantle ho e-na le ho nkela koloi e ka hare sebaka?

A: Ho joalo, u ka sebelisa SSD ea kantle ka e 'ngoe ea likou tsa USB ho PS4, empa ntlafatso ea lebelo e kanna ea se be bohlokoa joalo ka ntlafatso ea kahare ea SSD.

Hopola ho shebana le litaelo tse tobileng tsa mofuta oa hau oa PS4 mme u nke mehato e nepahetseng ha u ntse u sebetsana le likarolo tsa Hardware. Ka mamello e nyane le lisebelisoa tse nepahetseng, o ka phefumoloha bophelo bo bocha ho PlayStation 4 ea hau ka ntlafatso ea SSD. Thabela papali!