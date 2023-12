Sehlopha sa Titanium bakeng sa Apple Watch: E 'ngoe e fumanehang ka theko e tlase, e Setaele

By

Kakaretso: Sehlopha sa Nomad Titanium bakeng sa Apple Watch se fana ka moralo o bobebe le o bobebe ka theko e tlase ha o bapisoa le lihlopha tsa tšepe tsa Apple. E entsoe ka titanium ea Kereiti ea 2, ha e chehe 'me e tla ka mebala e 'meli - ea Tlhaho le e Ntšo. Sehlopha se na le "magnetic clasp" e tloaelehileng e nang le limakenete tsa neodymium, e etsang hore ho be bonolo ho boloka le ho koala oache. Khokahano ea bolelele ba halofo ka lehlakoreng le leng le le leng la clasp e lumella hore ho be le mokhoa o hlophisitsoeng haholoanyane. E rekoa ka $300, sehlopha sa Nomad Titanium ke mokhoa o motle le o theko e tlaase ho feta Apple's Link Bracelet.

Haeba u khathetse ke lihlopha tsa khale tsa Apple Watch 'me u batla khetho e ntle le ea maemo a holimo, sehlopha sa Nomad Titanium se lokela ho nahanoa. Ka moralo oa eona o makatsang le ho lekana hantle, e eketsa ho rarahana ha letsoho la hau. Sehlopha se entsoe ka titanium ea Grade 2, e sa e bolokeng feela e le bobebe empa hape e eketsa nako e telele.

Se etsang hore sehlopha sa Nomad Titanium se arohane ke mokhoa oa sona oa ho khomarela oa makenete. Ho fapana le lihlopha tse ling tsa tšepe tse sebelisang mochini o menahang, ho bonolo ho sebelisa clasp ea sehlopha sena mme e qoba ho penta letlalo. Limatla tsa neodymium li netefatsa sehokelo se sireletsehileng ha se ntse se lumella ho ts'oaroa ho se nang mathata ha o beha oache boema-kepeng ba ho tjhaja.

Ho kenyelletsoa ha sesebelisoa sa ho fetola tloaelo ho etsa hore ho be bonolo ho fetola sehlopha hore se lekane hantle. Sehlopha se boetse se kenyelletsa sehokelo sa bolelele ba halofo lehlakoreng le leng le le leng la clasp, se lumellang khetho e nepahetseng haholoanyane ea boholo. Sena se thibela oache hore e se ke ea penya letlalo kapa ea ntša moriri oa letsoho, e leng taba e tloaelehileng ka lihlopha tse ling.

Ka $300, sehlopha sa Nomad Titanium ke mokhoa o theko e tlaase ho feta oa Apple's $349 Link Bracelet ha o ntse o fana ka likarolo tse tšoanang. Ke khetho e ntle haholo bakeng sa ba batlang lisebelisoa tsa tšepe tsa premium bakeng sa Apple Watch ea bona ntle le ho senya banka.

Qetellong, sehlopha sa Nomad Titanium bakeng sa Apple Watch se fana ka mefuta e meng ea setaele, e bobebe ebile e phutholohile ho ea ho lihlopha tse tloaelehileng tsa tšepe. Ka moaho oa eona o tšoarellang le clasp e sireletsehileng ea makenete, e fana ka boiphihlelo bo monate le bo se nang mathata. Ka theko e tlase ho feta linyehelo tsa Apple, sehlopha sa Nomad Titanium ke khetho e ntle ho mang kapa mang ea batlang ho phahamisa mokhoa oa bona oa Apple Watch ntle le ho sekisetsa boleng.