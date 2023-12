Tlhaselo ea Lehae e Fetola e Bolaeang Fulton County

By

Kakaretso: Ketsahalong e bohloko e ileng ea etsahala Fulton County, Georgia, monna e mong o ile a lahleheloa ke bophelo ka mor'a hore ho thoe o ile a kena ka tlung ea bolulo Spalding Drive. Ka mor’a ho kena ntle ho tumello, lesholu lena le ile la tšosa mong’a ntlo, e leng se ileng sa fella ka phello e bolaeang. Lefapha la Sepolesa sa Sandy Springs le ile la arabela pitso ea 911 e entsoeng ke moahi e mong hoo e ka bang ka 2:21 a.m. Ka bomalimabe, mong'a ntlo o ile a sebelisa mokhoa oa ho itšireletsa, 'me a etsa hore mohatelli a thunngoe. Ha ba boholong ba ntse ba etsa lipatlisiso ka ketsahalo ena, batho ka bobeli ba amehang ha ba so tsejoe.

Ketsahalong ena e tšoenyang e etsahetseng Seterekeng sa Fulton, ketsahalo ea tlhaselo ea lehae e ile ea fetoha ntoa e bolaeang. Monna e mong ea sa tsejoeng o ile a kena ka ntle ho molao ntlong ea bolulo e Spalding Drive lihoreng tsa pele tsa December 3. Mohlaseli eo o ne a sa tsebe, mong’a ntlo o ne a le teng ’me a kopana le moeti ea sa amoheleheng. Mong'a ntlo, ka sepheo sa ho itšireletsa, o ile a itšoara ka mokhoa oa ho itšireletsa kaha ba ne ba ikutloa hore bophelo ba bona bo kotsing.

Nakoana pele ba boholong ba fihla sebakeng seo, ho ile ha hlaha tlokotsi. Mong'a ntlo o ile a ntša sethunya sa bona, 'me a lematsa mohlaseli eo. Lefapha la Sepolesa sa Sandy Springs le hlalositse ketsahalo eo e le e ikhethileng, e fana ka maikutlo a hore ha ho na ts'okelo e potlakileng sechabeng ka bophara. Empa lipatlisiso li ntse li tsoela pele ho senola lintlha tse felletseng tse mabapi le sepheo sa ho qhekella le liketsahalo tse ileng tsa fella ka tahlehelo ea bophelo.

Ha lipatlisiso li ntse li tsoela pele, lintlha tsa ba amehang li ntse li sa tsejoe. Ba boholong ba tla hlahloba ka botlalo bopaki le lipolelo tse fanoeng ke lipaki ho fumana kutloisiso e batsi ea boemo. Ho sa le joalo, sechaba se sala se llela sephetho se bohloko sa ketsahalo ena ea tlhaselo ea lehae le ho tobane le bohlokoa ba polokeho ea botho le polokeho ka har'a malapa a rona.