Mokhoa o Mocha oa Cybersecurity: Ho Itokolla ho Silos

Sebakeng sa kajeno sa cybersecurity se ntseng se fetoha ka potlako, likhoebo li tobane le mathata a mangata ha ho tluoa tabeng ea ho sireletsa thepa le datha tsa bona. Taba e 'ngoe e kholo ke mokhoa o siling oa ts'ireletso, moo lihlopha tse fapaneng ka har'a mokhatlo li sebetsang ka boikemelo, tse lebisang ho se sebetseng hantle, mokhathala o lemosang, le kotsi e eketsehileng. Leha ho le joalo, litharollo tse ncha tse kang sethala sa cyber mesh sa LinkShadow se fetola tsela eo likhoebo li atamelang cybersecurity ka eona.

Patrick Ramseyer, Motlatsi oa Motlatsi oa EMEA ho LinkShadow, o totobatsa tlhokahalo ea hore likhoebo li suthele hole le mokhoa o tloaelehileng oa siling. Sebakeng seo, mekhatlo e lokela ho kopanya ts'ebetso ea eona ea ts'ireletso hore e be sethala se kopaneng, e felise lerata le sa hlokahaleng le ho tsepamisa maikutlo tlhahisoleseling ea bohlokoa ka ho fetisisa. LinkShadow's cyber mesh platform e sebetsa e le middleware, aggregate data from various systems such as endpoint discover and response (EDR), intrusion discovering systems (IDS), le firewall. Ka mahlale a tsoetseng pele joalo ka AI le ho ithuta ka mochini, sethala se hokahanya le ho sekaseka lintlha tsena, se fana ka lintlha tsa bohlokoa le likarabo tse ikemetseng.

Gartner, k'hamphani e etelletseng pele ea lipatlisiso le boeletsi, e buella meralo ea cybersecurity mesh e le tharollo bothateng ba tšireletso bo sirelelitsoeng. Mokhoa ona o khothaletsa khokahanyo le tšebelisano har'a litsamaiso tse fapaneng tsa ts'ireletso, e nolofalletsang mekhatlo ho lemoha le ho arabela litšokelo ka katleho.

O mong oa melemo ea bohlokoa ea ho amohela sethala sa cyber mesh joalo ka LinkShadow ke ts'ebetso e ntlafalitsoeng. Sebakeng sa hore lihlopha tsa ts'ireletso li qete lihora tse ngata li ntse li batlisisa lintlha tse fosahetseng, li ka tsepamisa maikutlo litšokelong tsa 'nete, tsa fokotsa mokhathala oa ho falimeha le ho eketsa tlhahiso. Ho feta moo, sethala se nolofalletsa ho lemoha le ho arabela ka potlako, ho fokotsa nako ea ho lula-nako ea ts'okelo e lula e sa lemohuoe ka har'a marang-rang.

Phephetso e 'ngoe ea bohlokoa e totobalitsoeng ke Ramseyer ke khaello ea litsebi tse nang le litsebo tsa cybersecurity. Ka ho sebelisa sethala sa cyber mesh, mekhatlo e ka ntlafatsa basebetsi ba eona ba teng ka ho iketsetsa mesebetsi e tloaelehileng le ho matlafatsa bokhoni ba AI. Sena se lokolla litsebi tsa ts'ireletso ho tsepamisa maikutlo mesebetsing ea boleng bo holimo le ho etsa liqeto tsa leano.

Qetellong, potso ea mantlha bakeng sa likhoebo ke mokhoa oa ho boloka chelete ntle le ho senya ts'ireletso. Sethala sa LinkShadow sa cyber mesh se sebetsana le taba ena ka ho bonts'a ho boloka litšenyehelo tse hlakileng. Ka ho ntlafatsa ts'ebetso ea ts'ireletso, ho fokotsa maikutlo a fosahetseng, ho fokotsa nako ea bolulo, le ho ntlafatsa kabo ea lisebelisoa, mekhatlo e ka fihlela katleho e kholo le phokotso ea litšenyehelo.

Qetellong, mokhoa o tloaelehileng oa siling oa ts'ireletso o ntse o siuoa ke nako. Ho amohela litharollo tse ncha joalo ka sethala sa cyber mesh ho matlafatsa mekhatlo ho itokolla ho li-silos, ho ntlafatsa boemo ba eona ba cybersecurity, le ho etsa liqeto tse nang le tsebo tse ipapisitseng le lintlha tsa nako ea nnete, tse amanang. Ha maemo a ts'okelo a ntse a tsoela pele ho fetoha, likhoebo li tlameha ho sebelisa mekhoa e mecha ea ho sireletsa thepa ea bona ka nepo.

LBH:

P: Mokhoa oa siled ho ts'ireletso ke eng?

K: Mokhoa o sirelelitsoeng oa ts'ireletso o bolela tloaelo ea ho ba le lihlopha tse arohaneng, se seng le se seng se ikarabella bakeng sa lihlahisoa kapa mesebetsi e itseng ea ts'ireletso, ntle le tšebelisano e ntle le kopanyo lipakeng tsa tsona.

P: Sethala sa cyber mesh se sebetsa joang?

K: Sethala sa cyber mesh se sebetsa joalo ka li-middleware, se kopanya data ho tsoa lits'ebetsong tse fapaneng tsa ts'ireletso le ho fana ka lintlha tse amanang. Litheknoloji tse tsoetseng pele joalo ka AI le ho ithuta ka mochini li sebelisoa ho iketsetsa lits'ebetso, ho ntlafatsa ts'ebetso, le ho ntlafatsa bokhoni ba ho lemoha le ho arabela.

P: Melemo ea sethala sa cyber mesh ke sefe?

K: Ka ho sebelisa sethala sa cyber mesh, mekhatlo e ka fihlela katleho e ntlafetseng, ho fokotsa mokhathala oa ho falimeha, ho lemoha litšokelo ka potlako le karabelo, le kabo e ntlafalitsoeng ea lisebelisoa. Ho feta moo, li-platform tse joalo li thusa ho sebetsana le khaello ea litsebi tse nang le tsebo ea cybersecurity ka ho iketsetsa mesebetsi e tloaelehileng.

P: Mekhatlo e ka boloka chelete joang ka sethala sa cyber mesh?

K: Sethala sa cyber mesh se fana ka poloko ea litšenyehelo tse hlakileng ka ho ntlafatsa ts'ebetso ea ts'ireletso, ho fokotsa maikutlo a fosahetseng, ho fokotsa nako ea ho lula, le ho ntlafatsa kabo ea lisebelisoa. Lits'ebetso tsena li lebisa phokotsong e kholo ea litšenyehelo ntle le ho senya ts'ireletso.