Eba le Qetello e Monate ea Sehla sa 11 sa Lelapa la Ireland

Na u se u itokiselitse teko ea ho qetela ea matla, mamello, le boikemisetso? U se ke ua sheba hole hape hobane Nako ea 11 ea Lelapa la Lelapa la Ireland e tla fihla pheletsong ea eona e ntle! Itokisetse ho bona sephetho se monate sa tlholisano ena e matla ka la 17 Tšitoe ka 6:30 mantsiboea ho RTE One le RTE Player.

Le hoja sekhetho sa batho ba tummeng se ke ke sa phatlalatsoa Keresemeseng ena, balateli ba ntse ba ka natefeloa ke ketso ea ho loma lipekere ha malapa a setseng a ntse a loana bakeng sa sehlooho sa Lelapa la Lelapa la Ireland. Sehla sena se tletse liphephetso tse thellang mohlahare le litšoantšiso tse makatsang, tse sutumelletsang bahlolisani ho fihlela moo ba fihletseng teng.

E hlahisitsoe ke Laura Fox, ea nkileng sebaka sa Mairead Ronan, 'me Sonia O'Sullivan a kenella bakeng sa Anna Geary nakong ea phomolo ea hae ea bo-'mè, lenaneo le bone malapa a tsoang hohle Ireland a qothisana lehlokoa tlas'a tataiso ea bakoetlisi Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan, le Sonia O'Sullivan.

Qetello e tla ba le lelapa la Byrnes le tsoang Tipperary, Stratford e emelang Cavan, Bonnars ho tloha Waterford, le Murphys ho tloha Carlow. Lelapa le leng le le leng le tlisa tsebo ea lona e ikhethang le boikemisetso tlholisanong, e leng se etsang hore e be ntoa e matla bakeng sa sehlooho se lakatsehang.

Liphephetso tsa ho qetela li kenyelletsa lebelo la liketsoana ho theosa le Noka ea Liffey, phephetso ea Back Against the Wall, le phephetso ea methapo ea Hanging Tough. Kaha ho na le lintho tse ngata tse kotsing, tlhōlisano e matla ho feta leha e le neng pele. Ke malapa a mabeli feela a tla khona ho fihla ho Grand Final, moo mohlōli a tla fuoa moqhaka oa Lelapa la Ireland la Fittest 2023.

U se ke ua fetoa ke qetello e thabisang ea Nako ea Lelapa la Lelapa la Ireland la 11. Tune in December 17th ho 6: 30pm ho RTE One le RTE Player ho bona hore na ke mang ea tla hlaha a hlōtse.