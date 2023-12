Ireland e Tsebisitse Ka Katleho Sathelaete ea Pele Sepakapakeng

By

Ketsahalong ea bohlokoahali bakeng sa naha, Ireland e atlehile ho hlahisa satellite ea eona ea pele, EIRSAT-1, ho potoloha. Sathelaete ena ea "cubesat", e nyane ho feta lebokose la lieta tse tloaelehileng, e ile ea hlahisoa ka har'a rokete ea Falcon 9 SpaceX ho tsoa sebakeng sa California. Ireland joale e se e kenelletse har'a linaha tse tsamaeang sebakeng, e leng se tšoaeang nako e ncha ea bokhoni ba naha ea theknoloji ea sebaka.

E qapiloe, e hahiloe, le ho lekoa UCD (University College Dublin) ka tšehetso ea "Fly Your Satellite" ea European Space Agency! Lenaneo la baithuti, EIRSAT-1 ke bopaki ba boteng ba Ireland bo ntseng bo hola indastering ea lefats'e ea sepakapaka. Dr. David McKeown, oa UCD School of Mechanical and Materials Engineering, o ile a bontša tšepo le ho tšoha ha tlhahiso e ntse e atamela. Boitelo ba sehlopha sa lilemo tse tšeletseng bo fihlile sehlohlolong ka ketsahalo ena ea bohlokoahali.

Ho nka ho qala ka katleho le ho romelloa, sehlopha se tla emela ka tjantjello lipontšo tsa pele tse fetisoang ke EIRSAT-1 ka mor'a hore li-antenna tsa eona li sebelisoe. Lihora tse peli ka mor'a ho romelloa, sathelaete e tla feta seteisheneng sa fatše sa UCD, e leng se fanang ka monyetla oa hore sehlopha se fumane lipontšo tsena-nako e lebeletsoeng ka tjantjello 'me e bitsoa "ho fumana letšoao" kapa AoS.

Sepheo sa EIRSAT-1 ho potoloha ha Lefatše le tlase ke ho bokella lintlha tsa bohlokoa ka ho phatloha ha mahlaseli a gamma, ho phatloha ho khanyang ho etsahalang bokahohleng. Ho feta moo, satellite e tla leka mokhoa o mocha oa ho laola maikutlo o entsoeng ke UCD le ho hlahloba lisampole tsa ho roala mocheso holimo.

Boemong bo sa lebelloang ba ho qala kapa ho tsamaisa litaba, sehlopha sa EIRSAT-1 se lula se le ntle. Dr. McKeown o hatisa hore esita le ho fihla setsing sa ho qala ho bile katleho e kholo, e totobatsang phihlelo ea bohlokoa ea thuto bakeng sa liithuti tse fetang 50 tsa PhD tse amehang. Morero ona o kentse letsoho haholo khōlong ea bokhoni ba Ireland ho moralo oa sathelaete, tlhahlobo le netefatso-e lebisang tlhahisong ea lisebelisoa tse tšoanelehang tsa sefofane.

Morero oa EIRSAT-1 o fumane tšehetso e kholo ho tsoa mekhatlong e fapaneng, ho kenyeletsoa Ofisi ea Thuto ea ESA, Science Foundation Ireland, Lekhotla la Lipatlisiso la Ireland, Enterprise Ireland, UCD, Openet, Lefapha la Khoebo, Khoebo le Khiro, le Irish European Space Education Resource. Ofisi.

LBH

Sepheo sa EIRSAT-1 ke sefe?

EIRSAT-1 e etselitsoe ho bokella tlhahisoleseling mabapi le ho phatloha ha gamma-ray, ho phatloha ho khanyang bokahohleng, ha e ntse e leka mekhoa e mecha ea ho laola maikutlo le lisampole tsa ho roala mocheso.

Na EIRSAT-1 ke satellite ea pele e hlahisitsoeng ke Ireland?

Ee, EIRSAT-1 ke sathelaete ea pele e kileng ea hlahisoa sebakeng sa Ireland.

Ke mang ea tšehelitseng morero oa EIRSAT-1?

Morero o fumane tšehetso ho tsoa ho Ofisi ea Thuto ea ESA, Science Foundation Ireland, Lekhotla la Lipatlisiso la Ireland, Enterprise Ireland, UCD, Openet, Lefapha la Likhoebo, Khoebo le Khiro, le Ofisi ea Mohloli oa Thuto ea Sebaka sa Irish European.