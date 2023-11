Boemo bo Fetohang ba Xbox le Call of Duty

By

Kamohelo ea morao-rao ea Microsoft ea Call of Duty, sebapali se tummeng sa sethunya sa motho oa pele, se siile balateli le libapali tse ngata ba labalabela ho tseba hore na bokamoso bo tšoere eng. Ka tokollo e lebelletsoeng haholo ea Call of Duty: Modern Warfare 3 ka la 11 Pulungoana 2023, litebello li holimo ho Microsoft le baetsi ba papali.

Ha se lekunutu hore Call of Duty e tobane le ho nyatsuoa ka lebaka la khaello ea eona ea boqapi lilemong tsa morao tjena. Leha ho le joalo, franchise e lula e tumme ka mokhoa o makatsang ebile e na le chelete e ngata, e lula e hlahisa libilione tsa chelete. Ho kenya letsoho ha Microsoft ho franchise ho tlisa pono e ncha le monyetla oa menyetla e monate ea ho bapatsa.

Haufinyane tjena, basebelisi ba Xbox Series X le Xbox Series S ba ile ba amoheloa ka lipapatso tse kholo, tse hapang tlhokomelo bakeng sa Call of Duty: Litaelo tsa pele tsa Ntoa ea Kajeno ea 3 ha ba bula lisebelisoa tsa bona. Leha libapali tse ling li fumane lipapatso tsena li le thata, ho bohlokoa ho hlokomela hore li hlaha hang feela 'me li lelekoa habonolo. Microsoft e totobatsa hore ba ntse ba nahana ka maikutlo a basebelisi 'me ba leka ka matla ho leka-lekana pakeng tsa papatso le boiphihlelo ba mosebelisi.

Ho boleloa joalo, lipapatso tse ho dashboard ea Xbox esale e le taba ea ngangisano har'a balateli. Ha ba ntse ba thusa ho tšehetsa sethala sa console, ba bang ba pheha khang ea hore litefiso tsa ho ngolisa, tse kang Xbox Game Pass Core kapa Xbox Game Pass Ultimate, li lokela ho fella ka li-dashboards tse fokotsehileng kapa tse se nang lipapatso ka ho feletseng.

Ha u sheba pele, ho nkuoa ha Microsoft ho ka hlahisa liphetoho tse kholo tseleng eo Call of Duty e rekisoang le ho hlahisoa ka eona. Ka sete e fapaneng ea lipheo le litebello ha li bapisoa le Activision ea mong'a pele, Microsoft e ka nka mokhoa o hlakileng haholoanyane oa ho lokolla lipampiri, ho lumella libapali tse hlolisanang sethaleng sa eona sebaka se itseng sa ho phefumoloha.

Ho feta moo, pheletso ea khoebo ea ho bapatsa le PlayStation e hlahisa lipotso mabapi le hore na Call of Duty e tla bitsoa joang le Xbox nakong e tlang. Lintho tsena tse sa tsitsang li totobatsa mokhoa o ntseng o tsoela pele oa indasteri ea lipapali 'me o re hopotsa hore ha ho letho le behiloeng lejoeng.

Leha bokamoso ba Call of Duty tlas'a beng ba Microsoft bo sa tsitsa, libapali le balateli ba ka ts'epa ho ba le botsitso lipakeng tsa maano a ho bapatsa le ho hlompha boiphihlelo ba mosebelisi. Ke nako feela e tla bolela hore na sebopeho sa Xbox le Call of Duty se tla tsoela pele ho fetoha joang.

P: Na Call of Duty e tla tsoela pele ho lokolloa selemo le selemo tlasa Microsoft?

K: Ho na le khakanyo ea hore Microsoft e ka kheloha kemiso ea selemo ea tokollo ho fana ka sebaka sa ho phefumoloha bakeng sa lithunya tse hlolisang le ho lumella bahlahisi nako e eketsehileng ea nts'etsopele ea lipapali.

P: Ho tla etsahala'ng ka selekane sa ho bapatsa le PlayStation?

A: Ha khoebo ea ho bapatsa le PlayStation e felloa ke nako lilemong tse tlang, lebitso la kopanelo la Call of Duty le Xbox le ntse le sa tsitsa. Liphetoho li ka lebelloa maqheka a nakong e tlang a ho bapatsa.

P: Na basebelisi ba Xbox ba amehile ka lipapatso tse kenang ka har'a dashboard?

K: Basebelisi ba bang ba Xbox ba bontšitse pherekano ka lipapatso tse ho dashboard, haholo-holo ha ba nahana ka litefiso tsa ho ngolisa tseo ba seng ba ntse ba li lefa. Microsoft e ananela maikutlo a basebelisi 'me e ikemiselitse ho boloka botsitso lipakeng tsa papatso le boiphihlelo ba mosebelisi.

P: Ho ba le beng ba Microsoft ho tla ama mokhoa o mocha joang ho Call of Duty?

K: Ha Microsoft e ntse e etella pele, boqapi ba Call of Duty bo ka susumetsoa ke sepheo le maano a k'hamphani. Phetoho ea franchise tlasa beng ba Microsoft e lula e sa lebelloa.

