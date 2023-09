Mokhoa oa ho Rarolla Mathata a Audio: Ho lekola le ho Lekola Mehala ea Sebui sa Hau

By

Kakaretso: Ho rarolla mathata a molumo hangata ho qala ka ho hlahloba boemo ba 'mele le likhokahano tse nepahetseng tsa lithapo tsa hau tsa sebuela-pele. Sengoliloeng sena se fana ka litaelo tsa mohato ka mohato mabapi le mokhoa oa ho hlahloba ts'enyo ea 'mele, ho netefatsa likhokahano tse nepahetseng, le tlhahlobo ea ho tsoela pele le ho hanyetsa lithapong tsa libui tsa hau.

Ha ho tluoa tabeng ea ho rarolla mathata a molumo, mohato oa pele ke ho netefatsa hore lithapo tsa hau tsa libui li maemong a matle 'meleng. Hlahloba lithapo bakeng sa matšoao leha e le afe a bonahalang a senyehile, joalo ka likheo, tse robehileng, kapa lithapo tse pepeneng. Lithapo tsa libui tse senyehileng li ka kena-kenana le boleng ba molumo esita le ho baka likotsi tsa motlakase, kahoo ho bohlokoa ho li nkela sebaka ha ho hlokahala. Ho feta moo, hlahloba likhokahano lipheletsong tse peli tsa lithapo tsa sebuela-pele bakeng sa ho bola, lithapo tse kobehileng, kapa likhokello tse hlephileng. Hloekisa li-connectors kapa u li fetole ha ho hlokahala.

Ela hloko ho koala ha lithapo hape. Ho petsoha kapa ho senyehile ho ka lebisa ho borikhoe ba motlakase kapa tahlehelo ea matšoao. Ho bohlokoa hape ho sebelisa gauge e nepahetseng ea terata ea sepikara bakeng sa ho seta ha hau. Ho sebelisa lithapo tse tšesaane haholo bakeng sa litlhoko tsa matla tsa libui tsa hau ho ka fella ka ho senyeha ha mats'oao kapa tšenyo ea lisebelisoa. Qetellong, hlahloba tsela ea terata ea libui ho netefatsa hore ha ho na likhoele tse pinchang kapa tse kobehileng ka thata, kaha sena se ka baka mathata a ho ipelaetsa le ho ama ts'ebetso ea libui tsa hau.

Ho netefatsa likhokahano tse nepahetseng ho bohlokoa ka mokhoa o ts'oanang bakeng sa ts'ebetso e nepahetseng ea molumo. Netefatsa hore terata e 'ngoe le e 'ngoe ea sebui e hoketsoe ho li-terminals tse loketseng ho libui le mohloling oa molumo. Sireletsa likhokahano ka thata ho qoba ho theoha ha molumo kapa mats'oao a nakoana. Boloka ho tsitsisa ha polarity ea likhokahano tsa libui, ho hokela litheminale tse positi ho li-positive le li-negative terminals ho li-negative terminals. Nahana ka ho tšoaea lithapo tsa lipikara kapa ho sebelisa lithapo tse mebala-bala bakeng sa ho rarolla mathata kapa ho lokisa habonolo nakong e tlang. Haeba u na le setaele sa libui tse ngata, etsa bonnete ba hore sebui se seng le se seng se hoketsoe mocha kapa sebuela-hōle se nepahetseng ho moamoheli kapa sebuela-hōle. Ho sebelisa likhokahanyo tsa boleng bo holimo joalo ka li-banana plugs kapa lihokelo tsa likharafu ho ka netefatsa khokahano e tšepahalang le e sireletsehileng.

Teko ea ho tsoela pele ke mohato oa bohlokoa oa ho tseba ho robeha kapa ho sitisoa ha mohala oa libui. Koala mehloli eohle ea motlakase pele u tsoela pele. Tlosa lithapo tsa sebuela-pele 'me u hlophise multimeter ea hau hore e be mokhoa oa ho tsoela pele. Hlahloba lithapo ka multimeter 'me u hlahlobe hore na ho na le beep kapa pontšo ea ho tsoela pele. Lekola terata e 'ngoe le e 'ngoe ea sebui ka thoko ho tseba lithapo life kapa life tse ikhethileng tse ka bang le thapo kapa litšitiso. Lokisa kapa chencha karolo e senyehileng kapa terata ka nepo.

Ho lekanya khanyetso lithapong tsa libui ho fana ka leseli la bohlokoa mabapi le bots'epehi ba bona le ts'ebetso e akaretsang ea sistimi ea hau ea molumo. Tlosa lithapo 'me u sebelise multimeter e nang le tšobotsi ea tekanyo ea ho hanyetsa. Hlahloba lithapo ka multimeter 'me u bale boleng ba khanyetso bo bontšitsoeng. Bapisa 'malo le litlhaloso tsa moetsi. Haeba khanyetso e lekantsoeng e le holimo haholo kapa ka tlase ho tekanyo e khothaletsoang, ho ka ba le bothata ka botenya ba terata kapa boleng ba eona. Lekanya khanyetso bakeng sa mohala o mong le o mong oa sebui ka thoko bakeng sa botsitso.

Ka ho latela mehato ena ho hlahloba le ho lekola lithapo tsa hau tsa libui, u ka tlosa mathata a 'mele a ka amang boleng ba molumo oa hau. Hopola ho etsa liteko ka botlalo ho netefatsa hore lithapo tsohle li maemong a nepahetseng.

mehloling

– [Mohloli 1]

– [Mohloli 2]