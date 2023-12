Mokhoa oa ho fumana Porygon, Porygon2, le Porygon-Z ho Pokemon Scarlet le Violet

Ho Pokemon Scarlet ea morao-rao le Violet Indigo Disk DLC, barupeli ba labalabela ho fumana matsoho holim'a setšoantšo sa Pokemon Porygon le mefuta ea eona e fetohileng, Porygon2 le Porygon-Z. Le ha Porygon e ka fumaneha ho Polar Biome, ho fumana mefuta ea eona e tsoetseng pele ho hloka boiteko bo eketsehileng.

Ho kopana le ho tšoara Porygon, bakoetlisi ba tlameha ho leba Polar Biome e ka leboea-bochabela ho moo ba qalang teng. Porygon e atisa ho fumanoa naheng, hangata libakeng tse nang le leqhoa. Sekhahla sa eona sa ho tšoasa se batla se phahame, ho etsa hore ho be bonolo ho kenya pokellong ea hau.

Leha ho le joalo, ho fumana Porygon2 le Porygon-Z ha ho bonolo. Mefuta ena e iphetotseng e ke ke ea fumanoa naheng; li ka fumanoa feela ka ho hlahisa Porygon. Ho fetolela Porygon hore e be Porygon2, bakoetlisi ba tlameha ho fumana ntho ea Ntlafatsa 'me ba be le Porygon e e ts'oereng. Ntho ea Ntlafatso e ka fumanoa naheng e haufi le Polar Biome kapa ea rekoa ho Blueberry Academy School Store bakeng sa 250 Blueberry Points (BP). Hang ha Porygon e tšoere ntho ea Ntlafatsa, e ka rekisoa le sebapali se seng, e leng se etsang hore ho be le phetoho ea Porygon2.

Ho fetolela Porygon2 ho Porygon-Z, bakoetlisi ba tla hloka Dubious Disc ho fapana le ntho ea Ntlafatso. The Dubious Disc e ka boela ea fumanoa ho Biomes kapa ea rekoa ho Blueberry Academy School Store. Hang ha Porygon2 e tšoere Dubious Disc, e ka rekisoa ho qala phetoho ea ho qetela ho Porygon-Z.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore ka mor'a ho fetola Porygon, ebang ke Porygon2 kapa Porygon-Z, bakoetlisi ba lokela ho e rekisa hape ho netefatsa hore ba boloka Pokemon ea bona e sa tsoa fetoha.

Leha ho fumana mefuta e tsoetseng pele ea Porygon ho ka hloka boiteko bo itseng, bakoetlisi ba tla fumana hore Porygon2 le Porygon-Z ke litlatsetso tse matla ho lihlopha tsa bona, tse etsang hore leeto le be le bohlokoa. Kahoo itokisetse ho hlahloba Polar Biome le ho fetolela Porygon ea hau hore e be sebopeho sa eona sa ho qetela ho Pokemon Scarlet le Violet!