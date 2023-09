'Mino oa Dolby Atmos: Ho Fetolela Boiphihlelo ba Molumo

By

Dolby Atmos, e ntlafalitsoeng ke k'hamphani ea thekenoloji ea molumo ea Dolby, e fetohile e fetolang papali indastering ea boithabiso. E tsebahala haholo ka ts'ebeliso ea eona lifiliming le libaesekopong, Dolby Atmos hajoale e atolositse phihlello ea eona lefats'eng la 'mino, e theha boiphihlelo ba phetoho ea molumo.

John Couling, hlooho ea karolo ea boithabiso ea Dolby, o hlalosa hore 'Mino oa Dolby Atmos o feta mokhoa oa setso oa stereo. Ha stereo e kopanya 'mino oohle hore e be liteishene tsa audio tse ka letsohong le letšehali le le letona,' Mino oa Dolby Atmos o nka mokhoa o fapaneng. E arola liletsa tse fapa-fapaneng le mantsoe 'me e li tsamaisa pakeng tsa likanale tse peli le ho li potoloha, e etsa hore ho be le molumo o tebileng haholoanyane le oa mahlakore a mararo.

Le hoja 'Mino oa Dolby Atmos o se o ntse o kopanngoa le lihlahisoa tsa elektronike tsa bareki le litšebeletso tsa ho tsamaisa' mino, ha o e-s'o amoheloe haholo ke liforomo tsa mecha ea litaba tse kang liphatlalatso tsa litaba. Leha ho le joalo, tlhokahalo ea ho bontša melemo ea eona ho bashebelli ke ea bohlokoa.

Ka ho sebelisa 'Mino oa Dolby Atmos, bamameli ba ka utloa 'mino joalokaha eka ba ka phaposing le libini. Ho sisinyeha ho matla ha liletsa le mantsoe ho etsa hore motho a be le boikutlo bo matla ba ho ba teng, ho etsa hore phihlelo ea ho mamela e be e ruileng le e hohelang haholoanyane.

Katoloso ea Dolby Atmos sebakeng sa 'mino e tšoaea phetoho e kholo tseleng eo re sebelisang litaba tsa audio. E hlahisa boemo ba tlhokomeliso e tebileng le sebaka seo pele se neng se sa fihlellehe ka lifomete tsa setso tsa stereo.

Ha 'Mino oa Dolby Atmos o ntse o hola haholoanyane, ho lebelletsoe hore o tla fetola indasteri ea' mino le ho fetola tsela eo re bonang le ho natefeloa ke 'mino. Ka bokhoni ba eona ba ho theha tikoloho ea molumo e tebileng le e koahelang, 'Mino oa Dolby Atmos o behiloe ho ba tekanyetso e ncha ea tlhahiso le tšebeliso ea' mino.

