Ho Fetola Moea o Chesang ho ba Metsi a Nooang: Katleho e Ncha ea Kotulo ea Metsi

Bafuputsi Univesithing ea Texas e Austin ba entse tsoelo-pele e kholo morerong oa ho fumana tharollo bakeng sa khaello ea metsi. Lipatlisisong tsa bona tsa morao-rao, tse hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences, ba thehile hydrogel e entsoeng ka molecular e khonang ho ntša metsi a nooang a hloekileng moeeng o chesang ka ho sebelisa matla a letsatsi feela.

Hydrogel e lumella metsi hore a ntšoe ka potlako le ka mokhoa o nepahetseng sepakapakeng, esita le mochesong o ka holimo ho likhato tse 104 tsa Fahrenheit, e leng se etsang hore e tšoanele libaka tse nang le mocheso o feteletseng le phihlello e fokolang ea metsi a hloekileng. Ka theknoloji ena, batho ka bomong ba ne ba tla khona ho lata metsi feela ka ho beha sesebelisoa kantle, ntle le tlhoko ea tšebeliso e eketsehileng ea matla.

Hydrogel e ka hlahisa pakeng tsa 3.5 le 7 lik'hilograma tsa metsi ka kilogram ea thepa ea gel, ho itšetlehile ka maemo a mongobo. Se khethollang lipatlisiso tsena ke ho ikamahanya le maemo ha hydrogel ho li-microgels, tse matlafatsang haholo lebelo le katleho ea ho hapa le ho lokolla metsi. Ka ho fetola hydrogel ka likaroloana tse nyane, bafuputsi ba thehile sorbent e sebetsang hantle haholo e ka eketsang tlhahiso ea metsi haholo ka lipotoloho tse ngata tsa letsatsi le letsatsi.

Ho eketsa theknoloji ke mohato o latelang oa bohlokoa. Bafuputsi ba ikemiselitse ho fetola seo ba se fumaneng hore e be tharollo e theko e tlaase, e nkehang habonolo bakeng sa ho theha metsi a nooang a hloekileng a ka sebelisoang lefatšeng ka bophara. Tsoelo-pele ena e ka fetola bophelo ba baahi ba haelloang ke phihlello ea mantlha ea metsi a hloekileng, joalo ka Ethiopia, moo hoo e ka bang 60% ea baahi ba tobaneng le phephetso ena.

Merero ea nako e tlang ea theknoloji e kenyelletsa ho ntlafatsa boenjiniere ba li-microgel ho ntlafatsa ts'ebetso ho ea pele. Bafuputsi ba boetse ba hlahloba tšebeliso ea lisebelisoa tsa manyolo ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso. Leha ho le joalo, mathata a ntse a le teng ho eketsa tlhahiso ea sorbent le ho netefatsa hore sehlahisoa se tšoarella. Ho feta moo, ho ntse ho etsoa boiteko ba ho theha mefuta e nkehang ea sesebelisoa bakeng sa maemo a fapaneng a ts'ebeliso.

Katleho ena e na le monyetla oa ho fana ka leseli la tšepo bakeng sa libaka tse anngoeng ke khaello ea metsi. Bokhoni ba ho fetola moea o chesang hore e be metsi a nooang ho sebelisa matla a letsatsi ho re tlisa mohato o le mong haufi le tharollo e tsitsitseng e ka fokotsang mathata a khaello ea metsi lefatšeng ka bophara.

