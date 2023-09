Google Chrome Patch e Ncha e Aterese Bothata bo Bohlokoa ba Tšireletso

By

Google e lokolotse ntjhafatso ea ts'ireletso e kantle ho sehlopha ho lokisa tsietsi e kholo ho sebatli sa eona sa marang-rang sa Chrome. Bofokoli, bo tsejoang ka hore ke CVE-2023-4863, bo kenyelletsa ho phatloha ho hoholo ho amang sebopeho sa setšoantšo sa WebP. Bofokoli bona bo ka lebisa ho phelisoeng ha khoutu kapa ho senyeha ho itseng.

Ho sibolloa ha kotsi ho ile ha tlotloa ho Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) le The Citizen Lab Univesithing ea Toronto's Munk School. Lintlha tse qaqileng tsa tlatlapo ha li so ka li senoloa, empa Google e lumetse hore tlhekefetso ea CVE-2023-4863 e kile ea bonoa naheng.

Patch ena ea morao-rao ke karolo ea boiteko bo tsoelang pele ba Google ba ho rarolla mathata a matsatsi a se nang letho ho Chrome. Ho tloha qalong ea selemo, k'hamphani e se e lokisitse mefokolo e joalo e mene.

Ntle le patch ea Google, Apple e boetse e atolositse litokiso tsa eona ho sebetsana le CVE-2023-41064, tlokotsi e 'ngoe e amanang le ts'ebetso ea litšoantšo. Kotsi ena ke bothata bo bongata ba "buffer overflow" karolong ea Image I/O, e ka lebisang ho phethoeng ha khoutu ka mokhoa o itseng. E ne e sebelisoa 'moho le CVE-2023-41061 ka har'a ketane ea tšebeliso e mpe ea iMessage e bitsoang BLASTPASS ho tsamaisa spyware ea Pegasus ho li-iPhones tse patiloeng ka botlalo tse sebelisang iOS 16.6.

Ho tšoana pakeng tsa CVE-2023-41064 le CVE-2023-4863, ka bobeli tse amanang le ts'ebetso ea litšoantšo le tse tlalehiloeng ke Apple le The Citizen Lab, li fana ka maikutlo a khokahano e ka bang teng lipakeng tsa bofokoli tsena tse peli.

Ho itšireletsa khahlanong le litšokelo tse ka bang teng, basebelisi ba eletsoa ho ntlafatsa sebatli sa bona sa Chrome ho mofuta oa 116.0.5845.187/.188 bakeng sa Windows le 116.0.5845.187 bakeng sa macOS le Linux. Basebelisi ba li-browser tse thehiloeng ho Chromium, tse kang Microsoft Edge, Brave, Opera, le Vivaldi, le bona ba lokela ho sebelisa li-patches hang ha li fumaneha.

