Kamoo Davina McCall a lulang a shebahala a le monyane ho feta neng kapa neng

Davina McCall o tsejoa ka ponahalo ea hae ea bocha le matla a ke keng a latoloa, 'me batho ba bangata baa ipotsa hore na o khona ho shebahala a le monyenyane ho feta neng kapa neng. Ho sa tsotellehe ho ba mahlong a sechaba ka lilemo tse ka bang 30, Davina o bonahala a tsofala morao.

E 'ngoe ea liphiri tsa hae tsa ho hlokomoloha lilemo ke mokhoa oa hae oa ho hlokomela letlalo. Davina o e boloka e le bonolo, a sebelisa lihlahisoa tse theko e tlaase tse ka fumanoang lisuphamaketeng le mabenkeleng a phahameng a literata. O hlapanya ka metsi a Micellar a Garnier ho hloekisa le ho tlosa makeup ka bonolo. O latela sena ka toner ea Dr Frances Prenna Jones e bitsoang Formula 2006, e loketseng letlalo la hae le mafura. Tloaelo ea hae ea ho hlokomela letlalo e phetheloa ka tranelate ea "majabajaba" ea "Ultra-lift" ea Garnier le SPF50 e sireletsang letsatsi.

Ha ho tluoa tabeng ea litlolo, Davina o khetha ponahalo ea tlhaho. Hangata o sebelisa lihlahisoa tse tsoang ho Trinny Woodall's range, Trinny London, ho kenyelletsa le tranelate ea bona ea BFF De-Stress bakeng sa tšireletso e khanyang. Mascara ea mantlha, lipstick tsa Clinique's Chubby stick, le ho thetsoa ha blush ho tlatsa chebahalo ea hae e ncha ea sefahleho.

Moriri o monate oa Davina o fetohile karolo ea letšoao la setšoantšo sa hae. O daea liloko tsa hae lapeng 'me ha ho mohla a lumellang moriri oa hae hore o omelle moea, a khetha ho omisa ka borashe bo botle.

Boikoetliso bo phetha karolo ea bohlokoa ponahalong ea bocha ea Davina. O buella boikoetliso ba kamehla 'me o lumela hore ke senotlolo sa bacha. Davina o kenyelletsa mesebetsi e fapaneng kemisong ea hae, joalo ka ho tsamaea ka lintja tse potlakileng, ho matha, Pilates, litlelase tsa litebele le boikoetliso ba 'mele. O bile o na le boikoetliso ba letsoho ba metsotso e leshome bo fumanehang webosaeteng ea hae.

Davina o latela lijo tse se nang tsoekere, e leng se tlatsetsang bophelong ba hae ka kakaretso. O hlōtse mathata a nakong e fetileng a ho itima lijo le ho lemalla bokhoba, 'me hona joale o etelletsa boiketlo ba hae pele.

Qetellong, liphiri tsa Davina McCall tse khahlanong le botsofali li kenyelletsa mokhoa oa ho hlokomela letlalo o se nang moferefere, litlolo tsa tlhaho, moriri o hlophisitsoeng hantle, boikoetliso ba kamehla le lijo tse se nang tsoekere. Boitlamo ba hae ba ho itlhokomela ka hare le kantle ke bona bo mo bolokang a shebahala a le monyane ho feta leha e le neng pele.

mehloling

- Letsatsi

- Seipone

