Tšebelisano e Thabisang lipakeng tsa Fortnite le My Hero Academia

Balateli ba Fortnite le ba chesehelang My Hero Academia ba na le lebaka la ho thaba ha tšebelisano ea morao-rao e tlisa libapali tse ratoang tsa My Hero Academia lefatšeng la Fortnite. Ka k'haravene e ncha, papali e tsebahalang ea ntoa ea ntoa e senola hore Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, 'me Mina Ashido ba entse qalo ea bona ho Fortnite Item Shop.

Batho bao ho buuoang ka bona Sekolong se Phahameng sa UA, ho kenyeletsoa Shoto Todoroki ka matla a hae a leqhoa le mollo, Eijiro Kirishima ea nang le letlalo le thata, le Mina Ashido ka bokhoni ba hae ba asiti, ba khutlile bakeng sa thomo e 'ngoe ea koetliso ntlafatsong ea Fortnite v26.10. Libapali li ka qala likhahla tsa papali ho fumana XP le ho ikakhela ka setotsoana phihlelong ena e thabisang ea crossover.

Tšebelisano ea Fortnite le My Hero Academia e bonts'a boikitlaetso bo tsoelang pele ba Lipapali tsa Epic ho tlisa libapali tse tsebahalang tse tsoang mefuteng e fapaneng papaling. Tšebelisano ena ha e kenye feela libapali tse ncha papaling, empa hape e hlahisa pale e ikhethang le liphephetso tse ncha tseo libapali li lokelang ho li hlahloba.

Tšebelisano ena e fana ka monyetla bakeng sa balateli ba My Hero Academia ho sebelisana le libapali tseo ba li ratang haholo tikolohong e fapaneng ea lipapali, ha libapali tsa Fortnite li tsebisoa lefats'e le ruileng la My Hero Academia. Ka bobeli li-fan bases li ka kopana ho thabela thabo le monyaka oa ketsahalo ena ea crossover.

Ha tšebelisano lipakeng tsa Fortnite le My Hero Academia e ntse e tsoela pele, balateli ba ka lebella limakatso tse ling, likopo, le meputso lintlafatsong tse tlang. Lula u mametse bakeng sa lintlha tse ling 'me u kenelle papaling ena ha libapali tsena li ikopantse le mabotho a lefatše la Fortnite.

Litlhaloso:

- Fortnite: Papali ea video e tummeng ea ntoa ea royale e ntlafalitsoeng ke Lipapali tsa Epic, moo libapali li loantšanang ho ba motho oa ho qetela ea emeng.

- My Hero Academia: Letoto le tsebahalang la manga le anime le entsoeng ke Kohei Horikoshi, le behiloeng lefatšeng leo ho lona batho ba nang le bokhoni bo fetang ba batho bo tsejoang e le "Quirks." Pale ena e latela Izuku Midoriya, moshemane e monyenyane ea se nang Quirk, ea ikemiselitseng ho ba mohale.