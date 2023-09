Ntlafatso ea Fortnite 26.10: Kemiso ea Nako ea ho Pholosa le Likhopolo mabapi le Litaba tse Ncha

Moqapi oa Fortnite, Lipapali tsa Epic, o phatlalalitse hore papali e tla be e sa fumanehe ka nakoana bakeng sa ntlafatso ea 26.10. Ntlafatso ena e tla sebetsa ho li-platform tse fapaneng ho kenyelletsa PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, le PC. Libapali li ka lebella hore ntlafatso e be teng bakeng sa ho khoasolla hoseng ka la 12 Loetse.

Ka ntlafatso, basebelisi ba lokela ho lebella nako ea ho theoha ha seva. Sena se bolela hore Fortnite e ke ke ea bapaloa ka nakoana ka lihora tse 'maloa. Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi mabapi le hore na u ka khutlela papaling neng, mona ke kemiso ea nako ea nako ea 26.10:

- Nako ea ho phomola e tla qala ka 4 AM ET, ka hona e sitise ho etsa lipapali nakoana pele.

- Bakeng sa libapali tsa UK, nako e felletseng ea kantle ho naha e tla qala ka 9 AM BST ha papali ea papali e tla koaloa ka 8.30 AM BST.

Le ha Epic Games e so ka e bolela ka ho hlaka hore na nako e tla fela neng, tlhokomelo hangata e nka lihora tse ka bang 'maloa. Ka hona, Fortnite e lokela ho khutlela inthaneteng ka 11 AM BST haufinyane.

Phatlalatso ea ntlafatso ena e felisitse likhopolo-taba har'a ba chesehelang hore na litaba tse ncha li tla kenyelletsoa ntlafatsong ea 26.10. Balateli ba bang ba na le maikutlo a hore, ka ho tsebisoa ha Mortal Kombat 1 haufinyane, Sub Zero ho tsoa ho franchise e kanna ea ba sebapali se bapaloang ho Fortnite.

Ho feta moo, Lipapali tsa Epic li lebelletsoe ho hlahisa ntho e ncha kapa sebetsa, hammoho le Augment e ncha. Lebenkele la lintho le tla fumana matlalo a macha bakeng sa libapali ho fumana le ho ntlafatsa boiphihlelo ba bona ba papali.

Haufi le litlatsetso tsena tse ncha, Lipapali tsa Epic li tla sebetsana le litšitšili tse atileng le liphoso tsa papali ho tloha qalong ea sehla se secha, e ntse e ntlafatsa papali bakeng sa thabo e phethahetseng.

Mohloli: Phatlalatso ea Lipapali tsa Epic Twitter