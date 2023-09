Ntlafatso ea Fortnite 26.10 e Hlahisa Mohale oa Ka Academia Crossover

Ntlafatso ea morao-rao ea Fortnite, mofuta oa 26.10, e fihlile ka likarolo tse ncha tse khahlisang le litaba. E 'ngoe ea lintlha tse ka sehloohong tsa ntlafatso ena ke crossover ea My Hero Academia, e tlisang litlhaku le bokhoni ho tsoa letotong le tsebahalang la anime ho ea papaling ea ntoa ea ntoa.

Hona joale libapali li ka sebelisa ntho ea Todoroki's Ice Wall, e ba lumellang ho theha mekoallo ea leqhoa bakeng sa ts'ireletso kapa ho hlasela. The Ice Wall e na le palo e kholo ea bophelo bo botle 'me e ka mamella tšenyo ho fihlela e robeha. E ka fumanoa fatše, lifubeng, kapa ho All Might Supply Drops. Ntho ena e eketsa phetoho e ikhethang papaling ea papali, kaha e ka tšoasa bahanyetsi le ho ba etsa hore ba thelle holim'a leqhoa.

Ntle le Lebota la Leqhoa, libapali li ka sebelisa bokhoni ba Deku's Smash, bo ka lelekang lira hang-hang ka ho otla ha 'ngoe feela. Leha ho le joalo, matla ana a ka fumanoa feela ho All Might Supply Drop, kahoo libapali li lokela ho ba seli bakeng sa marotholi ana.

Ho phethela Lipotso tsa Deku le Lipapali tsa Todoroki ho tla putsa libapali ka lintlha tsa boiphihlelo, 'me ho qeta kakaretso ea My Hero Academia Quests ho tla phahamisa sebapali hang-hang.

Ho feta moo, matlalo a mararo a macha a My Hero Academia a kentsoe Lebenkeleng la Lintho. Libapali li se li ka loana joalo ka Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, le Mina Ashido, bahale ba bararo ba ka sehloohong ba koetliso ea UA.

Ntle le litaba tsa crossover, ntlafatso e boetse e hlahisa ntho ea Pizza Party, e ka folisang libapali le ho matlafatsa thebe ea bona. Reckless SMG Reload augment e lumella li-SMG ho kenya hape kapele, 'me Super Level Styles e ka notleloa bakeng sa liaparo tse itseng ho Season Level 100 le 125.

Ka kakaretso, ntlafatso ea Fortnite 26.10 e tlisa letoto la likarolo tse ncha tse khahlisang le litaba tseo libapali li ka li natefelang. Ebang ke ho hlahisa bokhoni bo matla, ho theha mekoallo ea leqhoa, kapa ho lokisa liaparo, ho na le ho hong bakeng sa e mong le e mong ntlafatsong ena ea morao-rao.

