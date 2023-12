Mohlahlobi oa mehleng oa Meaho o Tšoaroa ka Kamano le Major Drug Bust

By

Mohlahlobi oa mehleng oa meaho oa Hartford, Connecticut o ts'oeroe ka lebaka la qoso ea ho kenya letsoho phutuhong ea lithethefatsi e jang lidolara tse limilione-milione pizzeria New York. Alexander Samboy, ea lilemo li 45, hammoho le batho ba bang ba babeli, ba qosoa ka ho rekisa k'hok'heine, fentanyl, heroine le lithethefatsi tse ling tsa bohlokoa ba $4 ho tsoa lebenkeleng la pizza Bronx.

Moemeli ea khethehileng Frank Tarentino oa lefapha la Drug Enforcement Administration's New York o hlalositse ho ts'oaroa e le e 'ngoe ea tse kholohali tseo a li boneng sebakeng seo morao tjena. Tlhokomelo e entsoeng ke DEA le Lefapha la Sepolesa la New York e ile ea senola hore Samboy o ile a tšoaroa a tloha lebenkeleng la Bronx Pizza ka mokotlana oa mokotla ka October 19. Mokotla o ile oa tšoaroa hamorao nakong ea ho emisa sephethephethe 'me o fumanoe o na le 5 kg ea cocaine.

Toropo ea Hartford e netefalitse mosebetsi oa Samboy joalo ka mohlahlobi oa meaho ea toropo, empa o ile a itokolla maemong a hae kamora ho qosoa. Tshenolo ena e hlahisitse matshwenyeho mabapi le tshebediso e mpe ya tjhelete ya balefalekgetho mme e bakile dipotso mabapi le diketso tse ding tse seng molaong tse etsahalang ka morao ho moo.

Baqolotsi ba litaba ba ile ba leka ho fihla ho Samboy atereseng ea hae e thathamisitsoeng Berlin, empa mosali e mong ea ileng a bula monyako o ile a bolela hore ha a lule moo. Ba boholong ho tsoa ho NYPD le DEA ba boletse hore lipatlisiso tsa bona mabapi le ts'ebetso ea lithethefatsi li ntse li tsoela pele 'me ba ntse ba fumana hore na ho na le batho ba bang ba neng ba ameha.

