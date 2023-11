Leseli la ho Shoa 2 Lula U Sebelisana le Batho Bakeng sa Tlotlo bakeng sa Ketsahalo ea Epic Crossover

By

Ka tšebelisano-'moho e thabisang eo ka 'nete e tla hlasimolla libapali hohle, papali ea lefatše e bulehileng ea co-op zombie parkour Dying Light 2 Stay Human e ikopantseng ka sehlooho se tsebahalang sa ketso For Honor. Tšebelisano ena e hlahisa ketsahalo e thabisang ea crossover e fang libapali papali e ikhethang ho feta leha e le neng pele.

Ketsahalong ena ea libeke tse peli, libapali tsa Dying Light 2 Stay Human li tla kopana le bahlabani ba matla ba tsoang For Honor, ho kenyeletsoa Kensei, Wardens le Berserkers. Ho nka karolo lintoeng tse matla le ho hlola bahlabani bana ba tummeng ho tla bula meputso e monate e ka ntlafatsang papali ea hau ea papali. Itokisetse thepa e matla e kang sebetsa le polane ea Berserker's Hand Ax, Seaparo sa setaele sa Berserker Outfit, esita le Viking Faction Paraglider. Lintho tsena tse ikhethileng ha lia lokela ho fetoa.

Hore na o morati oa Dying Light 2 Stay Human kapa sebapali se inehetseng sa For Honor, ketsahalo ena ea crossover e fana ka monyetla o motle oa ho holisa maemo a hau a papali. Ikakhele ka setotsoana lefatšeng la pholoho ea zombie e kentsoeng ke parkour ha u ntse u nka bahlabani ba tummeng ba papali ea ketso e tsebahalang.

The Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover ketsahalo e teng hona joale 'me e tla ba teng ho fihlela la 5 Tšitoe bakeng sa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox le PC. Se ke oa fetoa ke monyetla oa ho kenela papali le ho fumana meputso e ikhethileng e tla ntlafatsa boiphihlelo ba hau ba papali.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

1. Na nka nka karolo ketsahalong ea Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover ketsahalo sethaleng sefe kapa sefe?

Ee, ketsahalo e teng bakeng sa libapali tsa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox le PC.

2. Nka fumana meputso efe ka ho hlola bahlabani ba tsoang For Honor?

Ka ho hlola Kensei, Wardens le Berserkers, libapali li ka notlolla meputso e khahlisang joalo ka sebetsa le polane ea Berserker's Hand Ax, Berserker Outfit, Viking Faction Paraglider, le tse ling.

3. Ketsahalo ea crossover e fela neng?

The Dying Light 2 Stay Human X For Honor crossover ketsahalo e tla tsoela pele ho fihlela la 5 Tšitoe, e fa libapali nako e lekaneng ea ho nka karolo le ho fumana meputso e ikhethileng.