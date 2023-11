Li-Studios tse Ncha tsa Lipapali li Khanya ho TIGA Awards 2023

By

Sehlopha sa khoebo sa UK sa TIGA se sa tsoa tšoara mokete oa likhau oa selemo le selemo, ho tlotla likatleho tse ikhethang indastering ea lipapali. Likhau tsa selemo sena li bonts'itse boiqapelo le boiqapelo ba listudio tsa lipapali tse ntseng li tsoela pele, tse totobatsang tlatsetso ea bona molemong oa papali e lulang e fetoha.

Ba hlotseng moketeng ona e bile Dlala Studios, e hapileng khau e tumileng ea Papali ea Selemo ka lebaka la pōpo ea eona e khahlang, Disney Illusion Island. Papali ena e monate ha ea ka ea fumana tlotla ea maemo a holimo feela empa hape e hapile sehlooho sa Papali e Molemohali ea Sechaba, e hohela libapali ka papali ea eona e makatsang le pale e hapang maikutlo.

Lipapali tsa Ustwo li hlahile e le mohlodi e mong ya hlahelletseng, tse ileng tsa fumana kananelo ka dikarolo tse pedi. Ka papali ea bona e fatang maikutlo, Desta: The Memories Between, Ustwo Games ha ea ka ea hapa Khau ea Mefuta-futa feela empa e boetse e fumane thoriso ea Boqapi Lipapaling. Desta: Mehopolo Pakeng e kenella ka har'a likarolo tse ncha tsa ho pheta lipale, e fa libapali boiphihlelo bo bocha le bo matla ba papali.

Sumo Digital, studio e hlahelletseng e tsebahalang ka boqapi ba eona bo ikhethang, e fumane khau ea Best Large Studio, e leng bopaki ba boinehelo le talenta ea bona. Ho feta moo, ba boetse ba tsebile tlotla ea ho ba moamoheli oa pele oa sehlopha se secha sa Best Talent Development Initiative. Boitlamo ba Sumo Digital ba ho holisa talenta le ho holisa kholo ka har'a indasteri bo fumane kananelo e loketsoeng.

Likhau tsa TIGA 2023 li hlahisitse mekhahlelo e 'meli e mecha ho keteka bokhabane libakeng tse fapaneng. Lipapali tsa Lebaleng la Lipapali li hapile Khau ea Boitlamo ho Boiketlo ba Mosebetsi, e bonts'a boinehelo ba bona ba ho khothaletsa tikoloho e ntle ea mosebetsi. Ho sa le joalo, Rocksteady Studios e ile ea hlomphuoa ka Boitlamo ho khau ea ESG bakeng sa litloaelo tsa bona tse tšoarellang le tse nang le boikarabelo.

Kamohelo ena e ile ea fetela ka nģ'ane ho li-studio ho ea ho batho ba tsotehang ba kentseng letsoho la bohlokoa indastering ea lipapali. Motsamaisi oa HR oa Lipapali tsa Lipapali, Geraldine Cross, o amohetse Khau e Itlhomphehang ea Motho ka Mong, ka ho leboha boetapele ba hae bo ikhethang le tlatsetso ho katleho ea k'hamphani. Mookameli oa Flix Interactive, John Tearle, o ile a fuoa Khau ea Boeta-pele bo Tsoileng Matsoho, ka ho hlokomela mokhoa oa hae oa pono oa ho ntlafatsa lipapali.

Mokete oa TIGA Awards 2023 o bile katleho e kholo, ha batho ba fetang 350 ba bokane ho Troxy London e tummeng. Bahlōli ba selemo sena ba emela leqhubu le lecha la talenta le mekhoa e mecha indastering ea lipapali, e hatellang meeli le libapali tse hapang maikutlo lefatšeng ka bophara.

