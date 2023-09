Mohatisi Aniplex o phatlalalitse papali e ncha ea mofuta oa papali ea boto e bitsoang Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! bakeng sa Nintendo Switch. E ikemiselitse ho lokolloa ka 2024, papali ena e ipapisitse le letoto le tsebahalang haholo la anime le manga Demon Slayer. Leha ho le joalo, hajoale, e tla fumaneha feela Japane.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! e latela phetoho ea pele ea papali ea video ea franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, e qalileng ka 2021 'me ea tla ho Nintendo Switch ka 2022. Leha ho le joalo lintlha tse mabapi le Mezase! Saikyou Taishi! hajoale li fokotsehile, k'haravene ea phatlalatso le webosaete ea semmuso ea Demon Slayer e fana ka lintlha tsa seo libapali li ka se lebellang.

Ho fapana le papali e fetileng ea ntoa, Mezase! Saikyou Taishi! e bonahala e tsepamisitse maikutlo haholoanyane papaling ea papali ea boto, e ka 'nang ea hula khothatso ho tsoa letotong le tsebahalang la Mario Party. Leha ho sa senoloe mechini e itseng ea papali, balateli ba Demon Slayer ba ka lebella boiphihlelo bo tebileng le bo hohelang bo ts'oanang le papali ea ntoa e amoheloang hantle.

Le hoja ho lokolloa ha bophirimela ho e-s'o tiisetsoe, ho na le tšepo ea hore balateli ba ka ntle ho Japane ba tla boela ba fumane monyetla oa ho thabela Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Batho ba chesehelang Demon Slayer ka mokhoa o ts'oanang ba ka arolelana thabo le tebello ea bona bakeng sa papali ho maikutlo.

