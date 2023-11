Lintlha tse Ncha li Senotsoe: Ho Tsoaloa Bocha ha Fantasy 7 ho Hlahisa Likarolo le Litlhaku tse Thabisang

Square Enix e sa tsoa arolelana lintlha tse ngata tse ncha tsa papali ea papali le litšoantšo tse tsamaeang le Tsoalo ea ho Qetela ea 7, hammoho le k'haravene e boletsoeng ke Red XIII e phetang liketsahalo tsa karolo ea pele ea trilogy. Kakaretso ena e tla kenyeletsoa lethathamong la mantlha la papali bakeng sa libapali tse hlokang ho khatholla ho Final Fantasy 7 Remake. Ka ntjhafatso e 'ngoe le e' ngoe e ncha, balateli ba ntse ba atamela tokollo e lebelletsoeng haholo ka la 29 Hlakubele 2024.

Har'a likarolo tse thabisang tse tiisitsoeng ke studio ke ho khutla ha mekhoa ea ntoa ea Active le Classic. Libapali li tla boela li be le khetho ea ho khetha pakeng tsa ketso e potlakileng kapa mokhoa oa maano le ka boomo. Ho feta moo, ho tla hlahisoa mokhoa o mocha oa bothata o bitsoang Dynamic. Mokhoa ona o lumella libapali ho lumelisa mokhoa o tloaelehileng oa ho ikamahanya le maemo ka ho ikamahanya le maemo a thata a lira ho latela bokhoni ba sebapali, ho etsa hore papali e be thata le ho feta kapa ho lumella hore ho be bonolo ho hlola.

Square Enix e boetse e senotse lintlha tse mabapi le libaka tse ncha le batho bao ho buuoang ka bona ho Tsoalloa. E 'ngoe ea libaka tsena ke Morafo oa Mythril, oo pele e neng e le morafo o atlehileng o kopanyang lefeella le Junon. Leha ho le joalo, e ile ea se ke ea hlola e sebelisoa ka mor’a hore Mokhatlo oa Shinra o etse morafo oa boemo bo holimo, ’me morafo oo o ile oa tlala liphoofolo tsa litonanahali.

Ho boetse ho hlahisitsoe litlhaku tse ncha. Broden, mong'a ntlo ea baeti ea Kalm, o hloile Shinra mme o ithaopela ho thusa Cloud le metsoalle ea hae ho baleha lira tsa bona tsa khoebo. Priscilla, ngoananyana ea thabileng ea lulang haufi le Junon, o amehile ka botebo ka tšireletseho ea li-dolphin tseo a li koetlisang, kaha setsi se haufi sa mako se silafalitse metsi a potolohileng. Billy, setloholo sa Billy le mong'a polasi ea chocobo, o ile a lahleheloa ke batsoali ba hae a sa le monyenyane 'me o ithaopela ho ruta Cloud le bo-mphato ba hae lintho tsa motheo tsa ho hapa chocobo e le hore a etele lebenkele la khaitseli ea hae. Qetellong, Chloe, khaitseli ea Billy e mofuthu, o na le lebenkele polasing moo a rekisang thepa ea ho etsa lintho le lintho tse ling tse thahasellisang.

Ntle le litlhaku tse ncha, Square Enix e ekelitse bokhoni ba Synergy bo tla fumaneha ho Tsoaloa hape. Karolo ena e lumella libapali tse peli ho etsa litlhaselo tse matla tse kopanetsoeng, ka bokhoni bo fapaneng bo notlollang ha libapali li ntse li phahamisa sehlopha sa tsona. Mehlala ea bokhoni bona ba Synergy e kenyelletsa Cloud ho qala Tifa ho ba sera bakeng sa tlhaselo ea tandem e bitsoang Relentless Rush, le Barret a lahlela Red XIII ka lebelo le phahameng ho etsa Overfang.

Ho feta moo, Square Enix e senotse lintlha tse ncha mabapi le mechini ea papali ea Red XIII, eo e bang sebapali sa pele se bapaloang. Bokhoni ba Red XIII bo mabapi le litlhaselo tse potlakileng tsa 'mele le tsa nako e telele, joalo ka Starfust Ray. Tsebo ea hae e ikhethang, Mokhoa oa Phetetso, o mo lumella ho fetola matla a litlhaselo tsa sera khahlanong le bona.

Ha letsatsi la tokollo le ntse le atamela, balateli ba ka lebella lintlafatso le lintho tse makatsang tse tsoang ho Final Fantasy 7 Rebirth. Ka tlatsetso ea pale e ncha e shebaneng le Zack le ho kenyelletsoa ha Sephiroth ho tloha ho Final Fantasy 7 Ever Crisis, papali e tšepisa ho ba boiphihlelo bo monate ho libapali tsa khale le ba sa tsoa fihla.

LBH:

P: Letsatsi la ho lokolloa ha Final Fantasy 7 Rebirth ke neng?

A: Papali e tla lokolloa ka la 29 Hlakola 2024.

P: Na Final Fantasy 7 Tsoalo-pele e tla hlahisa mekhoa e mecha ea papali?

A: E, libapali li ka lebella ho khutla ha mekhoa ea ntoa ea Active le ea Classic, hammoho le ho eketsoa ha mokhoa o mocha oa bothata o bitsoang Dynamic.

P: Na ho na le litlhaku tse ncha ho Final Fantasy 7 Rebirth?

A: E, papali e tla hlahisa libapali tse ncha, ho kenyeletsoa Broden, Priscilla, Billy le Chloe.

Q: Ke bokhoni bofe ba Synergy ho Tsoalo-pele ea ho Qetela ea 7?

A: Bokhoni ba Synergy ke litlhaselo tse matla tse kopaneng tseo libapali tse peli li ka li etsang hammoho, 'me bokhoni bo eketsehileng bo bula ha libapali li ntse li phahamisa sehlopha sa tsona.

P: Na Red XIII e tla ba sebapali se ka bapaloang ho Final Fantasy 7 Rebirth?

A: E, Red XIII e tla ba sebapali se bapalang papaling, se nang le bokhoni bo ikhethang ba ho loana le tsebo e bitsoang Mokhoa oa Phetetso.

P: Na ho na le likhokahano lipakeng tsa Final Fantasy 7 Rebirth and Final Fantasy 7 Ever Crisis?

A: E, Ho Tsoaloa Hape ho Qetela ha 7 ho tla hlahisa pale e ncha e shebaneng le Zack, 'me ho ka ba le lintlha tse tsoang ho Sephiroth's retrospective tse kenyellelitsoeng ho Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Mohloli: IGN France)