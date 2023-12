Letamo la York le Codorus Creek le Tla Senngoa Bakeng sa Phokotso ea Moroallo le Kaho ea Greenway

By

Letamo la Bascule Gate le Codorus Creek e York, Pennsylvania le tlil'o heletsoa ka boiteko bo kopanetsoeng ke York County Economic Alliance le toropo ea York. Ho heletsoa ha metsi, ho reretsoeng ho qala ka Labobeli, ho ikemiselitse ho rarolla mathata a mangata a kenyeletsang phokotso ea likhohola, ntlafatso ea boleng ba metsi, le ntlafatso ea polokeho ea sechaba. Ho feta moo, ho tlosoa ha letamo ho tla hleka tsela bakeng sa kaho ea Codorus Greenway, morero o reretsoeng ho fana ka menyetla ea boithabiso le melemo ea tikoloho sechabeng.

Letamo le hahiloe qalong ka 1983, le ne le etselitsoe ho theha letamo la metsi bakeng sa mesebetsi ea boithabiso e kang ho tsamaea ka seketsoana le kayaking. Letamo le ne le e-na le heke e ka theoleloang nakong ea likhohola, le ile la fana ka taolo e itseng ea likhohola. Leha ho le joalo, ho tloha ka 2016, heke e ntse e tsitsitse sebakeng se phahameng, se lebisang ho bokelleng ha litšila le ho eketsa likotsi tsa likhohola.

Ka lebaka leo, Sesole sa US Army Corps of Engineers (USACE) se tsebisitse Toropo ea York ka Hlakubele 2018 hore Letamo la Bascule Gate le hlolehile ho fihlela litlhoko tsa taolo ea likhohola. Ka lebaka leo, toropo e ile ea laeloa ho tlosa letamo leo ka lebaka la mathata a polokeho le ho se latele melao. Lekhotla la Motse oa York le abile $500,000 ho tsoa licheleteng tsa mmuso tsa ARPA mabapi le morero oa ho heletsoa, ​​​​ka $50,000 e eketsehileng e tlatselitsoeng ke Pennsylvania Fish and Boat Commission.

Mosebetsi oa ho heletsoa, ​​​​o reriloeng ho qala ka la 5 Tšitoe, o tla latela moralo oa mekhahlelo e 'meli. Mokhahlelo oa pele o kenyelletsa ho heletsoa ha moaho oa heke ea letamo, hammoho le kaho ea mocha o khelohang ho theola boemo ba metsi ka morao ho letamo. Mokhahlelo oa bobeli o tla bona ho tlosoa ka ho feletseng ha motheo oa letamo le letamo, ho lateloe ke tsosoloso ea setša. Nako e nepahetseng ea ho phetheloa ha morero e tla ipapisa le maemo a leholimo.

Nakong ea ts'ebetso ea ho heletsoa, ​​monyetla oa ho kena ha sechaba sebakeng sena o tla thibeloa 'me matšoao a tšireletso a tla hlahisoa ka ho hlaka. Batho ba nang le thahasello ba khothaletsoa ho lula ba nchafalitsoe le WGAL bakeng sa tsoelo-pele ea morao-rao mabapi le morero ona oa bohlokoa oa ho senya o ikemiselitseng ho fokotsa likhohola, ho ntlafatsa boleng ba metsi, le ho bula tsela bakeng sa matsapa a tsepamisitsoeng sechabeng joaloka Codorus Greenway.